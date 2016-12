Kerstin Hed, Bob Dylan och Leonard Cohen

Redan på 1930-talet kom hennes dikter som gisslade nazismen och deras människosyn. Det var modigt i en tid, när bonderörelsens främste representant i riksdagen stolt deklarerade att han var antisemit. En socialdemokratisk riksdagsman fån Falun föreslog Adolf Hitler till fredspris! Och makarna Myrdal uttalade sympati för rasbiologin! Kerstin Hed skrev alltså redan på 30-talet protestdikter mot nazismen och dess människoförakt, kriget och en krigsindustri som stolt kunde visa hur svenska stålet biter.. 25 år senare skulle Bob Dylan ge ut sitt album ” The Freewheelin’ ” Det blev stilbildande för världens samhällskritiska proteströrelser, med klassiker som ”Blowin’ in the Wind” och ” A Hard Rain’s a-Gonna Fall”.

Bakgrunden till detta ideologiska möte mellan Dylan och Kerstin Hed över tid och rum är att det i Hedemora fanns och finns Lagmansgården som ett Litteraturens Hus, en samlingsplats för författare och poeter. Det började 1928 när Martin Koch kom dit med sin hustru Sian där de drev pensionatsrörelse. Martin omtalades då och hyllades som en av landets mest betydande författare och anses numera internationellt som en banbrytare inom arbetarlitteraturen. Runt honom samlades några lokala författare, däribland Kerstin Hed.

Gruppen kom att kallas ”Hedemora-parnassen”. Den var en ideologiskt mycket medveten tankesmedja för dåtidens proteströrelse. Den är ett bra exempel på hur litteraturen kunde frigöra sig från den samhälls-omedvetna traditionalism som Viktor Svanberg betecknade som ”Karlfeldtsfaran”. Kerstin Hed är ett bra exempel på detta. En höjdpunkt i hennes litterära produktion är diktsamlingen ” Av Jafets stam” som kom 1939. Samvaron på Lagmansgården hade givit henne en ideologisk medvetenhet, som kunde hävda sig mot tidens nationalistiska maktdyrkan och övermänniskoideologi.

Tankarna från Tyskland hade i Sverige och inte minst i Hedemora väckt stor genklang. Vårt land låg långt framme inom rasbiologin, som hade starkt stöd inom lantbruksrörelsen och till och med från makarna Myrdal. Men Kerstin Hed var en vis kvinna, som såg djupare än de flesta. I sin bok låter hon herrefolket ”Deutschland” skryta:

”Vi ha judarna stenat och risat – från synagoga och hem.”

””Må de samla sig himmelska skatter!

Bort icke-ariska skarn !

Under marschernas mässingsmatter

fördriva vi Israels barn.”

Detta är en svidande vidräkning med rasism och nazism vårt land kan uppvisa från den tiden.

Men hon går längre än så! Hon ser med poetens klarsyn och beskriver det ofattbara hemska som viljans och ondskans triumf kan innebära;

”Horisonterna sprängde du – och sprängde tingens atomer!”

Men Kerstin Hed skulle gå vidare och använda poesin som vapen mot det rasförtryck mot ” de färgade”, som blev så tydligt efter det andra världskriget. Ett faktum är att hennes sista dikt just är en protestdikt som har något av samma vrede som Leonard Cohen uttryckte med orden ”Now the time has come to reward them” i sin sin sång om den vredens dag som skall komma, vars refräng börjar: ”First we take Manhattan”

Kerstin Heds dikt och domedagsprofetia satt alltså färdigskriven i hennes skrivmaskin, när hon föll ihop över den på natten 71 år gammal. Hennes livslåga slocknade men dikten lever, brinner och bränner än och i dess låga möts över tid och rum Dylan, Cohen och Kerstin Hed.

Fotnot: Artikelförfattaren är ordförande i Martin Koch-sällskapet – Hedemoraparnassens Vänner. Han är präst och tidigare ordförande i Etiska Rådet och Broderskapsrörelsen i Dalarna.

