Landsbygden som en gång var

Lars Andersson är en av våra mest namnkunniga författare sedan den brådmogna debuten med Brandlyra vid 19 års ålder, 1974. Under senare år har han i två romaner, Ljus från ingenstans och De levandes land, skildrat den värmländska byn Hedås, invid Klarälvens strand strax norr om Karlstad. För dessa böcker erhöll Andersson både Ivar Lo:s personliga pris liksom Övralidspriset. Lars Andersson har nu tillsammans med fotografen Kari Løvaas, även doktorand vid Karlstads universitet, kommit ut med en överdådigt vackert illustrerad och välskriven bok om denna by, En by invid älven – Om människotiden.

Värmland är ju ett ovanligt författartätt landskap, detta sagornas och skrönornas land i Sverige. Lars Andersson räknar släktskap såväl med släkten Lagerlöf som med Tegnér, Geijer och Fröding. Han är verkligen inte den som vansläktats! Även då Andersson skriver vad avses vara en ren faktaskildring av en liten vacker men tämligen oansenlig by, invid landsvägen och älven, strax intill Forshaga, så sker det med ett språk som skimrar av poetiska vändningar, inkännande, eftertänksamt, samtidigt drastiskt och slagfärdigt, kanske vågar jag skriva att det hela är mycket värmländskt.

Andersson härstammar på fädernet från byn Hedås, han har tillbringat många barndomssomrar där, han bor där fortfarande ibland. Byn är gammal åtskilliga hundra år, vi får följa den via åldriga skifteskartor och fakta framgrävda ur kyrkböcker, landsarkiv och andra, skriftliga och muntliga källor. Det är faktaspäckat men aldrig tråkigt. Det är omöjligt att följa och fatta, skildringen av alla släkter och människor knutna till de olika gårdarna men det behövs inte.

Det ges en bild av mänsklig strävan och odling som är evig, vi anar mängden av skiftande människoöden, sorgliga och glada, människor som kämpat sig till välmåga och rikedom, andra som fått söka sin utkomst på avsides belägna torp och backstugor. Några öden griper särskilt tag, exempelvis om den man som i sent 1700-tal förlorade sin hustru i barnsäng, gick ned till älven och dränkte sig, men hängde upp sin mössa på en gren där han gick i.

Men minst lika mycket som det förflutna, skildrar i ord och bild, Lars Andersson och Kari Løvaas, dagens människor på de olika gårdarna. Det är fina och inkännande porträtt av personer som fortfarande bor i byn, nu i rustade eller helt nya hus, och som för länge sedan har lämnat åkerbruk och skogsnäring bakom sig, som nu söker sin utkomst i Karlstad, Forshaga eller Sunne. Byn lever vidare, men något av den ursprungliga modernäringen finns knappast kvar.

Lars Anderson och Kari Løvaas har tillsammans skapat en bok, lika mycket en historisk skildring som ett antal ögonblicksbilder, frusna rätt in i nutiden.

En bok som har klara beröringspunkter med En by invid älven, men med ett helt annat tema, budskap och innehåll är Peter Gerdehags välskrivna fotobok, Landet som inte längre är.

Det småländska landet verkar ha konserverat människor, landskap och jordbruksmetoder på ett sätt som inget annat i Sverige. De flesta av oss minns väl böckerna – och TV-programmen – om bröderna Erik och Sigvard från 90-talet, liksom de om ”Hästmannen”, Stig-Anders Svensson, för några år sedan.

Peter Gerdehag har följt en jordbrukarfamilj sedan 1980, i trettiosex år, ett per makar och med mannens yngre bror som dräng, på gården Kroxhult 1:4 i en by med samma namn, några mil nordväst om Oskarshamn. Detta är en skildring av en jordbruksbygd och ett sätt att bruka jorden som egentligen i dag anses vara rent musealt. Vi möter ett landskap, oändligt vackert och genuint, ett mulens och liens sedan århundraden väl hävdade land, med betesvallar, slåtterängar, magra tegar och gärden där skördetröskan knappt har vändmån under tröskningen.

Kroxhult/Krogshult har anor ned i 1300-talet men sättet att bruka jorden har hävd än längre tillbaka, i den tid då människor var tvungna att stalla in djur för vintern och under sommarmånaderna skörda ängar och myrar för vinterfoder. Den tiden är början av järnåldern, för 2000 år sedan eller mer, då klimatet här i Norden blev kallare.

I dag lämnar en och annan sökare efter ursprung och genuinitet, storstaden för att odla lite höns, skaffa några getter och får, mest till husbehov, allt för att uppleva ett samband med ursprunget, ”det riktiga livet” borta från stress och jäkt. Det är inte familjen Caremalms liv, de har åtskillig kor in i sen tid, de skaffar mjölktank till gården fast mjölkbilen knappt kan vända på gården. De håller ut, de nyttjar en gammal traktor liksom hästar som dragare, skördetröska lejs in då det behovet uppkommer. De försöker att hänga med i den ständigt ändrade jordbrukspolitiken, med nya målsättningar och riktlinjer. Det här är jordbrukare som lever av jord och skog, av djur och äring. Det är inte på låtsas, de har inte välbetalda arbeten på pendlingsavstånd att falla tillbaka på.

Peter Gerdehags arbete innefattar inte bara en mängd vältagna bilder (och filmer därtill) utan också många år av ingående intervjuer med människorna på gården Kroxhult 1:4. Människor som det tog tid att lära känna och komma nära men som sedan i sina berättelser lämnat ovärderliga uppgifter om ett Landsbygdsverige som egentligen inte längre är.

Två av dem, som brukade gården, som skildras är nu döda, mannen i paret lever men har upphört att bruka gården. Det finns anledning att dela den förhoppning som författaren Peter Gerdehag uttryckt, att några gårdar av detta slag, att ett jordbrukslandskap skapat genom århundraden av intensiv skötsel, fick leva kvar, som verkliga brukningsenheter, inte som museala reservat, utan som fungerande företag på ålderdomlig brukningsgrund, om än delvis finansierade genom skattemedel. Trots allt så vet vi genom två årtusendens erfarenhet att jordbruk av det här slaget kan leva vidare långt in i framtiden.

Båda dessa böcker är imponerande tidsdokument, väl skrivna och fotograferade, mycket lovvärda kulturgärningar, dessutom ett rent nöje att läsa. Det är inga litterära dagsländor bortglömda och inaktuella om några år. Detta är skildringar av land och människor som kommer att ha sin betydelse långt in i framtiden.

LÄS MER KULTUR