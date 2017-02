Läsvärt om dalaböndernas uppror

Dalaböndernas uppror har i historien kallats för ”den stora daldansen”, en nedlåtande beteckning, ägnad att dra löje över dem som förlorade, Dalarnas allmoge, som formulerades av den segrande sidan, landets ledande adelsmän.

Det hela tog sin början med ett illa förberett och helt oansvarigt krig mot Ryssland, 1741-1742, som efter det adelsparti som satt vid makten, i historien fått namnet Hattarnas krig. Man ville återupprätta Sveriges förlorade stormaktsstatus men resultatet blev ett katastrofalt nederlag med en krigsledning som inte fungerade och med en usel befälsföring (de två ledande generalerna kom senare att dömas till döden). I ett stort slag vid Villmansstrand i sydöstra Finland, lider den svenska armén ett svårt nederlag, där särskilt Dalregementet blir mycket illa åtgånget. I många bondehem i Dalarna sörjer man de stupade soldaterna, bondsöner med släkt runtom i landskapet. Detta är upptakten till det som kommer att sluta med en massaker på ett uppbåd av Dalarnas bönder på dåvarande Norrmalmstorg, nuvarande Gustaf Adolfstorg i Stockholm, med sammanlagt 144 dödade och omkring 500 sårade.

Claes-Göran Bergstrand, som själv har haft anfäder som var med, har haft rika källor att ösa ur, avhandlingar och andra historiska skildringar. Många har skrivit om händelserna 1741-1743 men Bergstrand har gett berättelsen en egen ton, då han utgår från ett antal historiskt kända personer, med den gamle bonden och förre soldaten, Tång-Erik, i centrum. Kring dessa personer, främst bönder men även präster och soldater, utspelas författarens berättelse, i fiktiva dialoger och skeenden men mot en bakgrund i händelser som är belagda i källmaterialet.

Bergstrand låter oss inledningsvis följa med i tiden från Karl XII:s död och krigsslutet 1721, med enväldets fall och ständernas styre med en kung, Fredrik I som förlorat all egentlig makt. Under den tiden förlorade bönderna mycket av den makt man tidigare trots allt haft under en stark kungamakt. Då upproret slog ut i full låga på försommaren 1743 var det framförallt det förödande kriget men även tullar som införts mot handeln med Norge, som retat upp Dalarnas bondebefolkning.

Helheten hade vunnit på om Bergstrand hållit ned de inledande redogörelserna, det blir mycket detaljerat och lite omständligt. I bokens senare del går skildringen över i en redogörelse i stort sett, dag för dag, för de olika socknarnas uppmarsch, och deras vägar mot Stockholm. Här tar berättelsen fart, det blir nerv och liv i framställningen, läsaren sugs in i berättelsens skeenden och drama. Stora daldansen var ett unikt uppror i så motto att i bondehären ingick reguljära soldater ur Dalregementet, som gick ut tillsammans med sina rotebönder liksom att en del officerare, frivilligt eller medtvingade, gick med i tåget.

Berättelsens tragiska höjdpunkt är den strid som uppstår mellan bönder och dalasoldater mot sammankallade regementen från andra landsdelar på Norrmalmstorg den 22 juni. Sammanlagt dödas 144 människor och omkring 500 såras, främst på bondesidan. Här är Bergstrands berättelse stark och intensiv.

Mycket av den fiktiva dialog som utspelar sig mellan bokens huvudpersoner, bönderna, sker i en slags förställd dialektal form. Med blir mä, det blir dä, och så vidare. Man kan ha olika uppfattningar om detta sätt att skriva, det känns inte helt bra. Dessa människor talade ju i verkligheten sina sockenmål med varandra, och då blir det ändå inte rätt.

Det gäller att vara lite aktsam om de historiska sanningarna. En värdhusvärd serverar några bönder mat med tillropet ”Här vill vi uppfylla allt vad era smaklökar kan önska” Smaklökarna i tungan upptäcktes år 1867. I ett samtal mellan två adelsmän talar de om att någon låtit hjärncellerna arbeta ordentligt. Om hjärnceller talade man inte i mitten av 1700-talet. Inte heller talar då bönder om sina ”medborgerliga rättigheter”. Det var begrepp som uppstod bland filosofer senare under seklet. Det kanske allvarligaste sakfelet jag noterat hos författaren är då han låter bonden Tång-Erik berätta om att han var med vid Stäket på Mälarsidan(Almare-stäket i Järfälla) då Dalregementet var med och slog ryssarna. Slaget utkämpades 1719 men då vid det så kallade Baggensstäket, i skärgården, en led in mot Stockholm.

Bergstrand har skrivit en lättillgänglig skildring av en viktig och minnesvärd tragisk händelse i vår historia. Det är värt all heder att denna historia berättas för eftervärlden. Kanske hade denna folkresning haft större framgång om man inte beväpnat sig och på det viset fått möjligheten att avlossa de första skotten på torget med så ödesdigert resultat.

Fotnot: Claes-Göran Bergstrand föreläser om sin bok i vår. 25/2 Stora Skedvi, 7/3 Borlänge, 8/3 Insjön, 18/3 Vika-Hosjö, 26/3 Grangärde, 27/3 Långshyttan, 9/4 Säter, 11/4 Avesta. Kontakta förlaget om tid och plats för föreläsningen.

