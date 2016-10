Lena S. Karlsson: Dylan är en värdig Nobelprisvinnare

Jag liftade upp till Stockholm – det kunde man göra utan risk på den tiden – och införskaffade denna dyrgrip som jag fortfarande äger. Svänget, den sällsamma lyriken i låtar som Ballad of a Thin man, den mäktiga och gåtfulla Desolution Row eggade fantasin och efter detta möte med Bob Dylan förändrades mitt liv. Jag minns en tidig midsommardag några år senare då jag och mannen som jag skulle tillbringa åtskilliga år tillsammans med sjöng Don’t think twice. Så väcktes den kärleken som skulle bestå under de tumultartade åren på 70-talet då politiken stod i främsta rummet.

Det finns gott om ickeofficiella Dylansällskap, där dylonologerna sätter varandra på prov. Man utmanar varandra i spontana quizer. Det handlar om att kunna identifiera passager i Dylans många sånger, bestämma på vilken skiva och vilket track en viss låt finns på. Man spekulerar över vad Dylan skulle ha sagt och gjort i en viss situation, man upprepar kända citat som svar på världsalltets frågor. Bob Dylan är med andra ord larger than life och det fundament som tillvaron vilar på.

Det finns ett dylancitat för varje skede av livet som den enigmatiska utsagan från Highway 61 revisited He not busy being born is busy dying. Ljudet av den alltmer slitna rösten fortsätter att utöva sin trollmakt. Det politiska engagemanget hämtade en stor del av sin näring ur den tidiga 60-talslyriken, men Dylan har varit ofattbart produktiv, här finns den existentiella djupet, brottningen med religionen och tillvaron representerad. Eller för att citera honom själv: No one is free, even the birds are chained to the sky. Att Svenska Akademien gjort detta val för utdelningen av Nobels litteraturpris visar att vi har en institution som går i takt med tiden och är förmögen till okonventionella val, utanför allfarvägen av litterära genrer, vilket man ju redan visade i valet av pristagare 2015, där den gränsöverskridande journalisten Svetlana Aleksandrovna Aleksijevit belönades.

The never ending Tour fortsätter att pågå, förmodligen kommer Bob Dylan fortsätta tills det är dags att knacka på himlaporten. Men hans sånger kommer att bestå för alltid. Att han hämtat sitt artistnamn från den alltför tidigt bortgångne Dylan Thomas säger väl något om var han lagt sin litterära ribba. Otvivelaktigt har Bob Dylans texter den kvalité som gör honom till en värdig mottagare av det prestigefyllda priset.