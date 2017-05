Maria Sveland utmanar kärnfamiljen

Bitterfittan 2 är uppföljaren till Maria Svelands debutroman Bitterfittan från 2007. Hon har även gett ut Hatet (2013) och Befrielsen (2015) sedan dess, och nu, 2017, får vi alltså följa med huvudpersonen Sara in i de nyskildas och ensamståendes förlovade värld. Jag skriver förlovade eftersom det, ur mitt perspektiv som läsare, verkar vara en rätt härlig och fri värld som öppnar sig för vår huvudperson. Separationen från ex-mannen är hyfsat lindrig och de kan fortsätta som vänner, de tre barnen tar det hela med ro och Sara är omgiven av starka, trygga vänner som har all tid i världen att, när som helst på dygnet, dricka vin, gå på långpromenader eller åka till Grekland. Framför allt finns de alltid där med ett lyssnande öra, en öppen famn och en odömande blick. Dessutom, i lägenheten bredvid den tvåa Sara flyttar in i, finns Edith, en äldre, parant dam med skinn på näsan och leopardtajts som älskar viner från Toscana och dekadens, och som hyfsat omgående blir något av en mentor och extramamma för Sara.

Författaren säger sig vilja visa på den starka norm som kärnfamiljen är, och att man genom att bryta sig ur den kan väcka både irritation, ilska och fördömande från omgivningen. Att välja sin egen väg och det som är bäst för en själv, framför allt som kvinna, är ett av samhällets tabun. Och visst får Sara sig några slängar av sleven; hennes mamma, själv skild, undrar hur hennes dotter ska klara sig ekonomiskt och reagerar med hopsnörpt mun och en cigg på balkongen. Några spridda kommentarer från de författaren kallar omgivningen kommer också om att tänka på barnen, ekonomin och det krångliga i att flytta, men på det stora hela skulle jag säga att Saras skyddsnät är så bra det kan bli. För när kommentarerna blir för många, tvivlen för starka och ångesten för djup finns vännerna Lena, Misha, Rilke eller Edith där att konsultera. Mansproblem, livsval och genusfrågor vrids och vänds, stöts och blöts, och ganska många gånger kommer man fram till att män kan både has och mistas (ofta det senare).

Männen, ja. Männen, som kommer in i Saras liv i skepnader av en överoptimistisk amerikan i ormskinnsboots, otrogna gifta fäder (i plural) och en känslomässigt svårtillgänglig kattman med notoriskt flyende öga mot grönare jaktmarker. En musiker som aldrig tillfredsställt en kvinna oralt och ett vuxet pojkego som aldrig tar notan och uppträder naken i en enmansföreställning på obskyr teater. Ja, ni hör ju: inga män man friar till direkt. Inte för att det är Saras ambition heller: i början av boken vill hon helst bygga upp ett stall med älskare som kan komma och gå. Med vissa av männen går det utmärkt; sex behöver inte vara kopplat till kärlek. Med vissa av dem går det sämre, och känslor är just det som stjälper.

Är boken reflekterande kring skilsmässa och livet som ensamstående kvinna? Ja. Problematiserande? Jodå, stundtals. Bitter? Nej, inte särskilt. En hyllning till kvinnor och systerskap? Absolut. Jag tror att om alla frånskilda kvinnor skulle ha det skyddsnät, den ekonomi och den sociala samvaro som Sara har så skulle fler komma ut lite mer hela på andra sidan.

Tyvärr tror jag att ganska många kvinnor blir rätt ensamma i sin separation, och knappast bjuds in till 40-årsfester som ”den spännande singeln”, raggas på i tid och otid eller kan sticka till Capri för att skriva och finna sig själva. Men så utger sig heller inte Bitterfittan 2 för att vara en manual för hur ett frånskilt liv är. Det är en roman, och romaner får lov att underhålla.

