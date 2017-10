Marie Göranzon bjuder på generös biografi

Marie Göranzon bjuder på sig själv med öppen famn, det är en lyhörd biografi om drömmar och kärlek, och strider, intriger vissa heta, andra banala – det vore väl inte teaterfolk annars – helt enkelt ett stort stycke teaterhistoria.

2012 skulle Stina Jofs göra en intervju för tidningen Vi, ett porträtt på Marie Göranzon, det blev en intervju och ett samtal som fortsatte i timmar av intervjuer och diskussioner. Stina Jofs har skrivit en känslig biografi, lyssnat in och blandat respekt med att krypa in under skinnet.

2017 är det 50 år sedan Marie Göranzon gick ut Dramatens elevskola, idag är hon en av våra största skådespelerskor. Hennes arbetsplats har mestadels varit Dramaten och där har hon jobbat med alla de stora teaterregissörerna.

Hon flyttade från skolan i Linköping, från teaterdrömmar och från plikter på föräldrarnas hotell, till Stockholm, sökte och kom in på Calle Flygares teaterskola 1960 och sökte sedan in på Elevskolan 1962. Hon kom inte in på första försöket. Hon hade blivit så uppmuntrad hemifrån så hon trodde att hon redan var en fullfjädrad skådespelerska. Men pös ihop till ingenting när hon såg Inga Tidblad och Gunn Wållgren på scen.

– Jag var en nolla, säger hon.

– Vad gjorde du med den insikten?

– Anmälde mig till en biträdeskurs på Sankt Görans sjukhus, jag förstod ju att det kunde vara bra med utbildning även om den innebar att jag skulle få städa dagarna i ända. Det var jag å andra sidan jävligt duktig på.

När hon sedan tills sist antogs på Elevskolan var hon den första kvinnan som också hade ett litet barn och när Ingmar Bergman fick reda på det så sa han – hur fan ska hon klara det?

Men det gjorde hon. Vrålstark. Hon kallas till och med Generalen ibland på hemmaplan. Hon vet vad hon vill och hon ser till att saker blir gjorda så som hon vill.

Stina Jofs har även talat med Marie Göranzons kollegor och de omdömen som de beskriver henne med är skarp, blixtsnabb, ibland elak. Ja rejält elak.

– Att tala med en upphetsad Marie är bland det bästa som finns, säger Marie-Louise Ekman, Dramatenchef under åren 2009 – 2015. Marie är så vansinnigt rolig, hennes analyser av något som hänt är det mest upplivande man kan vara med om.

Vrålstark och skiträdd är en bok som jag inte släpper ifrån mig förrän den är utläst, det är helt fantastiskt att få ett stort stycke nutida teaterhistoria rakt i famnen, berättad med sådan kraft och humor. Här passerar de allihop; Edvin Adolphson, Bibi, Harriet och Kent – Andersson, Gunnar Björnstrand, Erland Josephson, Gunn Wållgren och Carl-Gustaf Lindstedt – ja alla som jag under mina teaterupplevelser sett och beundrat.

Medan Neil Armstrong tog en promenad på månen i juli 1969 försökte Marie Göranzon hejda den våldsamma passion som uppstått när hon mötte Jan Malmsjö. Det var en händelserik sommar. Men Kärleken gick inte att hejda, ett äktenskap måste offras. Skilsmässan från Lars Amble blev en utdragen process.

Marie Göranzon får veta att ytterst få av kollegorna tror på ett förhållande mellan henne och Jan, de flesta fördömer öppet. Skvallret löper som en gräsbrand på teatern.

En person går mot strömmen av fördömanden Lena Nyman. “det där kommer hålla hela liiivet ” sa hon. Hon fick ju rätt. Det håller än.

Skiträdd, säger Marie Göranzon. Jag uppfattar henne som otroligt modig i sitt sätt att vara människa. Och som skådespelerska står hon som den rakaste, friskaste fura, att få vara publik när hon står på scen är en gåva.

När hon tackade ja till Uppsala Stadsteater att spela Kung Lear, så tog hon sig rätten att kliva över en könsbarriär. Kung Lear är en despot och en av världsdramatikens mäktigaste roller.

– Jag blev rejält förvånad när Linus Tunström sade att han ville ha med mig i Kung Lear, är jag inte lite för gammal för att spela en av döttrarna.

Linus Tunström svarade: Du ska spela kung.

– Jag ville undersöka vad som händer när en människa förlorar sin själ, gestalta en person som faller fritt. Män har, tror jag, svårare att finna sig tillrätta när yrkesrollen tas ifrån dem. Vi kvinnor har hittills åtminstone haft ansvar för barn och barnbarn. Vår självklara roll eller kalla den uppgift, upphör inte vid pension eller avsked.

Jag såg hennes föreställning i Uppsala – den var hennes – hon gjorde inte sin röst mörkare, hon försökte inte klä ut sig till man med något påklistrat skägg.

Hon var kungen, människan från första till sista repliken.

Kanske var Kung Lear i Uppsala en undanflykt från nye Dramatenchefen Erik Stubö? Marie Göranzon ville ha Stefan Larsson som chef.

– Det var mig journalisterna ringde. Så här i efterhand kan jag tycka att det hade varit fint om någon av mina kollegor hade vågat ställa sig vid min sida. Jag var rätt ensam där, i alla fall utåt. Men det finns mycket rädsla, kanske rentav feghet på en teater, alla månar om sina kommande uppdrag.

Marie Göranzon är en av teaterns stora, hon känns så äkta, ändå så vardaglig – kör med ljug ibland när det behövs. Hon kallar det själv för det kvinnliga kvittret – gör sig till och frågar sina manliga medspelare – hur mår du i dag då – har du problem hemma, så fräsch du ser ut – och alla går på det. Hon beskriver sina intressen som att läsa, städa och vara med barn och barnbarn. Hon är så vanlig i sin storhet, så sympatisk.

– Jag kan slåss för andra, skrika ut i pressen om saker jag tycker är fel. Då är jag vrålstark, men när det kommer till mig är jag skiträdd. Vrålstark och skiträdd, vilken jävla kombination, va?

Vrålstark och skiträdd är en ärlig, rolig och modig bok att läsa. Precis som livet självt så tar den vindlande vägar, men det är inga svårigheter att hänga med. Marie Göranzon är 75 år nu. Hon har många nya stigar att spåra. Och man är lika förväntansfull, lika nyfiken på att få veta – vad händer bakom nästa krök?

Fotnot: Under hösten fortsätter Marie Göranzon att spela Försökskaninerna av Marie-Louise Ekman på Dramaten. Sedan har hon premiär på Klara Soppteater den 17/10 med Svärmor kommer. Texter av Lotta Olsson och Lolo Amble.