"Poetisk och vass" Alma-pristagare

Tre viktiga böcker

"After Tupac and D Foster" (2008) handlar om stark vänskap. Två flickor lever som lever tryggt med sina mammor möter en tredje som befinner sig i samhällets utkant. Deras idol Tupac Shakur gestaltar deras drömmar i sina texter. En dag blir han skjuten vilket drabbar dem hårt.

I "Beneath a meth moon" (2012) skildrar Jacqueline Woodson den 15-åriga Laurel som förlorar både sin mamma och sin mormor i den tropiska cyklonen Katrina 2005. Laurel tar droger och måste konfrontera sina mörkaste minnen för att göra sig fri. Genom boken löper mormoderns mantra: "It’s the rocks in your life that will stand by you. Your words, your friends, your family”.

"Brown girl dreaming" (2014) heter Jacqueline Woodsons självbiografiska berättelse skriven i diktform. Den är samtidigt ett stycke afroamerikansk historia och, enligt Alma-juryns ordförande Boel Westin full av citat värda att skriva av och bära med sig.