Så fungerar vardagsrasismen i USA

Jag hörde en gång författaren Tony Samuelsson prata om sina böcker, han sa att för att det ska bli riktigt bra måste man skriva på själva smärtpunkten. När en författare lyckas försätta sig själv i sådant tillstånd, och därtill tvinga sig vara kvar i det, förmedlas det djupt kända via bokstäverna till läsaren. Jag har tänkt på det många gånger sedan dess, sådan läsning river upp sår. Själens ärrbildningar slits upp och gör lika ont som när de en gång blev till.

Och trots att jag varken är svart eller amerikan drabbar Claudia Rankines Medborgare mig precis så hårt. I korta prosastycken förmedlas den vardagliga rasismen, den som drabbar varje icke-vit person, den som tvingar varje icke-vit person att ständigt vara beredd på att inte synas, att negligeras, att få höra kommentarer om ens egen person uttalade som om hon inte var närvarande. Som när kollegan på den akademiska institutionen tilltalar henne med den andra svarta kollegans namn. Av flera tiotal som arbetar där är det bara två som är svarta, just de två sammanblandas.

Eller när hon beställt tid hos en ny terapeut som har mottagning i sitt hem, och blir utskälld för att hon gör intrång när hon ringer på dörren. Sedan ber terapeuten om ursäkt, säger att hon är ledsen, väldigt, väldigt ledsen.

Eller när hon räcker fram sitt kontokort i butiken och kassörskan undrar ifall hon tror att hon har några pengar på kontot.

Exemplen är så många och så vardagliga, inbegriper alla typer av händelser och situationer. Restaurangbesök, bankärenden, bussresor, platsbokningar på flyg... Om och om igen händer det som tvingar henne att ständigt vara medveten om att hon inte tillhör normalpopulationen. Hon är svart, och därmed avvikande.

Rankine har lagt upp innehållet väldigt strategiskt. När hon skrivit en mängd liknande exempel kommer så en längre text om tennisspelaren Serena Wiliams. Rankine skriver om hur förunderligt lugn Williams lyckades hålla sig fast domaren Alves dömde bort Williams i kvartsfinalen i US Open 2004. Det var efter de domsluten, och avstängningen av den domaren, som så kallade hawk-eye infördes, en kamera som opartiskt registrerar bollen. Fem år senare, 2009, semifinal i US Open döms hon i ett avgörande läge för fotfel. Och förlorade matchen.

2011 är Williams i final i US Open, men denna gång brister fördämningarna och hon får ett våldsamt vredesutbrott, vilket genast recenseras och bedöms efter hudfärg. När hon sedan vann på centercourt i England och dansade av glädje skrev amerikanska tidningar att en svart dans på en liljevit scen var som att svära i kyrkan.

Och till slut när hon blivit utsedd till världens bästa kvinnliga tennisspelare blir hon hånad för sitt utseende, för sin ”svarta” stora byst och ända – av den danska tennisspelaren Caroline Wozniacki som blivit besegrad av Williams. Men så klart, det är ju bara ett skämt.

Rankine är djärv. Förutom texterna som är så avslöjande och omöjliga att förklara bort blandar hon in bildkonst. Fotot från en mobb som just bevittnat en offentlig lynchning behöver ingen förklaring trots att den hängde är bortklippt från fotot. Ilskan hos de församlade vita människorna får mig genast att förstå vad de gör under ett träd i mörkret. En annan bild är på två hus, två vackra vita förortsvillor i USA med en gatuskylt i förgrunden. Gatan heter Jim Crow Road.

Jag har läst och förfasats och dessutom känt igen mig. Läs den! Det är inte roligt, men inte desto mindre nödvändigt.

