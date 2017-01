Stark debut om psykisk sjukdom i folkhemmet

Det finns en verklighetsbakgrund till romanen. Berättelsens huvudperson Ida är en påhittad gestalt baserad på David Nymans riktiga farmor. Det är en mycket gripande historia men utan minsta sentimentalitet. Läsaren får stifta bekantskap med Ivar Broman som har lyckats köpa en lanthandel. Han är gift med Ida. De har sonen Harry, ett välartat litet barn. Snart väntas tillökning i familjen. Året är 1942 – mitt under det brinnande andra världskriget. Det tas ett familjefoto. Ett till synes vanligt foto precis som många andra. Fototgrafiet ska följa med genom hela berättelsen som en dröm om ett normalt liv, en hägring av familjens stund på jorden. Som sagt; det dåraktiga kriget rasar ute i Europa. Men här kommer den stora dramatiska tragedin att utspela sig på betydligt närmare håll – nämligen inom familjens egen lilla härd. Ida får missfall och drabbas därefter av en djup psykos. Hon skrivs in på mentalsjukhus. Maken Ivar arbetar och sliter med handelsboden, ryktena om hustruns sinnessjukdom går som en löpeld genom bygden, kunderna sviker. Han är ensam försörjare. Han hoppas på ett snabbt tillfrisknande för hustrun men det dröjer. Till slut skrivs hon ut från sjukhuset. Livet kan börja på nytt. Hoppet tänds men snart blåses lågan ut igen. Idas bipolära psykiska sjukdom kommer tillbaka. Galenskapen är gränslös. Polis tillkallas. Hon blir tvångsomhändertagen på nytt. Karusellen snurrar på. Ivar drabbas själv av en virussjukdom och klarar inte att ta hand om sin son Harry längre. Han får flytta till Ivars systers familj. Årstid läggs till årstid. Far och son glider sakta ifrån varandra i skuggan av moderns svåra psykiska sjukdom. Ivar är samtidigt den trofasta typen. Han bryter inte äktenskapet, en typisk manlig representant ur arbetarklassen från förr, en karl som framför allt drivs av ett plikttroget beteende, en lutheransk sinnesstämning.

Begreppet "livet är en kamp" skulle kunna stå som en underrubrik till romanens titel. Alla blir offer på grund av Idas sjukdom. Den krossar drömmen om familjelyckan. Det finns inga storslagna drömmar om ett annat liv för någon av de tre. De låter sina liv sakta rinna dem ur händerna i väntan på något annat. Far och son hittar till slut en väg tillbaka till varanda, en ordknapp försoning. Båda tycks förlika sig med sitt öde.

Författaren David Nyman (född 1983) arbetar med korta stycken, språket är avskalat, rent och enkelt. Kronologin är uppbruten och omkastad. Texten rusar fram och tillbaka i tiden. Berättarperspektiven växlar mellan far och son. Ida gör sig närvarande genom sina egna brev och läkarens journalanteckningar. Det finns egentligen ingen bot mot hennes sjukdom. Hon utsätts för olika experiment. Det handlar om elchocker och insulinkoma. Under 1960-talet sker en viss stabilisering av Idas sjukdomstillstånd tack vare ett nytt läkemedel (hibernal) men med tuffa biverkningar.

Romanen är en nyttig påminnelse om svunna tider som annars så lätt målas i nostalgins förrädiskt vackra färger. Den psykiska sjukdomen har gäckat mänskligheten genom historien. Olika behandlingsmetoder påminner mer om tortyrliknande insatser.

Fördomar har alltid drabbat de psykiskt sjuka. Här fanns också en skam bland många anhöriga som i princip bröt all kontakt med den drabbade. David Nymans roman skildrar den mörka sidan av ett samhälle på väg att moderniseras. Den handlar om de mest utsatta, som berövades ett människovärde. Det är en stilsäker debut om ett mycket angeläget ämne. Hur tar vi hand om våra psykiskt sjuka i dag och deras anhöriga? Inte särskilt bra – nu heller – men David Nymans roman ger oss nödvändiga perspektiv.

