Stor läsupplevelse om Dalarnas kulturlandskap

Tillhör ni dem som uppfattar att Sverige till stora delar består av ren ödemark, av obrukad terräng, särskilt norr om Dalälven? Inget kan vara mer fel. Även i områden dit inga vägar når, som Muddus och Padjelanta, har samers och nybyggares vistelse i naturen lämnat spår under långa tider.

Detta gäller i än högre grad för ett gammalt kulturlandskap som Dalarna, här har människors närvaro under långa tider satt avtryck och lämningar, besjälat markerna om ni så vill. Om detta förunderliga naturlandskap, om skogar och enskilda träd, om källor och källkult och om kulturväxter, och annan särpräglad växtlighet, sällsynt eller vanlig, handlar boken "Vårt levande arv" av Tomas Ljung. Boken är utgiven av Dalarnas Fornminnes – och Hembygdsförbund i samarbete med Dalarnas museum och den är hembygdsförbundets årsbok för 2017.

Tomas Ljung är författare och biolog med flera böcker bakom sig, bland annat "Landet bortom tiden" och "Ödebygdsminnen". Hans nya bok, där han haft ett stöd från en redaktionskommitté, är en skildring av Dalarnas natur av en författare som är mycket väl insatt i ämnet, den är faktatät men blir aldrig svårläst eller tung, då den rymmer en sann berättarglädje och en vilja att förmedla författarens kunskap om naturförhållanden i landskapet. Vad jag särskilt fäst mig vid är Ljungs ambition att med sina skildringar täcka in hela landskapet, de dryga fyrtio milen från Brovallen i syd till Idre i norr. Här skildras både den gamla linden vid Öns herrgård i Folkärna, planterad 1818, då herrgården var ny, liksom Dalarnas nordligaste vårdträd, häggen i Övre Hågadalen i Idre. Bokens omfattar med sitt innehåll inte bara det gamla bondelandet utan även Bergslagsbygden, industrilandet, i den södra delen av landskapet.

Dalarna ansågs tidigt som exotiskt och ledde till resor och reseskildringar av berömda personer, bland dem Carl von Linné och Abraham Hülphers, som skildrat Dalarna så som det såg ut vid 1700-talets mitt. Mycket är förändrat men en hel del av vad de skriver om står fortfarande att finnas. Dessa gamla fakta ger ett perspektiv åt Ljungs landskapsbeskrivning.

Någon som läser det här kanske någon gång har slängt mynt i en källa eller brunn. Har ni då tänkt på att en sådan handling är ett blekt återsken av den tid då man under järnålder offrade människor, djur och vapen i stora källor. Källan sågs som en övergångszon mellan olika världar, de levandes och de dödas. Det finns en magi kring källor som levt kvar genom årtusenden in i sen tid; långt in på 1900-talet uppsöktes på många håll i landskapet källor under trefaldighetsnatten, veckan efter pingst, för samvaro och festligheter vid källan. Det förvånar att Dalarna haft så många välbesökta källor där det druckits brunn för hälsa och välgång, särskilt under 1800-talet; sådana fanns välbesökta i åtskilliga socknar över hela landskapet.

Vi lär oss mycket; om svedjerågens välsignelse för fattigt folk, om lövtäkt till kreaturens vinterfoder, lika näringsrikt som det bästa slåtterhö, om gamla vårdträd vid lika gamla gårdar, om märkestallar, med många hundratals årsringar i veden, som förr allmänt respekterades. De har ofta ristningar av vägfarare eller fäbodkullor, trädjättar orörda in i sen tid, ibland till och med utmärkta på lantmäteriets kartor. I Älvdalen finns ett mycket åldrigt kyrkhärbre med stockvarv av furor som var gamla redan på Harald Blåtands tid. Tanken svindlar! I Bergslagen finns inslag i skogarna av lärkträd, i stort sett spridda endast där; det är minnen av en tid då det röttåliga lärkträdet behövdes som så kallade pitprops i gruvgångarna, för att stötta berget mot ras.

Som sagt, den här boken är ett faktaspäckat kulturdokument, en nöjesläsning för den vetgirige, illustrerad med en stor mängd fina bilder, nya i färg och åldriga minnen i svartvitt. Den är så mångfacetterad inom sina ämnesområden att det är närmast omöjligt att ge en riktigt rättvisande bild av den, boken måste läsas!

