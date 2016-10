Sverige under stormaktstiden

”Rex Regi Rebellis” stod det ingraverat i den hemliga maktring som Gustaf II Adolf fick av sin tyska älskarinna Regina von Emmeritz i Zacharias Topelius klassiker Fältskärns berättelser från 1853, som handlar om den svenska stormaktstiden. När ringen till slut gick förlorad i snön i de norska fjällen efter Karl XIIs död var det över.

När jag läser Ulrika Kärnborgs nya roman Saturnus tecken om Gustaf II Adolf, men framför allt om Axel Oxenstierna, eller snarare om relationen dem emellan, inser jag hur starkt Topelius ändå påverkat mig och min bild av ”Lejonet från Norden” som kungen kallades, både hos Topelius, men även hos Kärnborg.

Kärnborg har delat upp romanen i två delar, från 1600 – 1624 och från 1626 – 1632. Varför åren mellan 1624 och 1626 utelämnas förblir höljt i dunkel, men det påverkar inte handlingen i denna storslagna och ambitiösa roman. Vi får nära följa Axel Oxenstiernas liv i konungens tjänst, fram till den dag han kliver fram och blir rikskanslern som grundlade det moderna Sverige. Åtminstone det Sverige som blev en fungerande stat, med en länsindelning och ämbetsmannatradition som egentligen har kommit att utmanas först under 2000-talet genom samtidens New Public Management och nya storregioner.

Men Kärnborgs fokus ligger snarare på hur Oxenstierna blev den han var. Hur han ända in till slutet aldrig kunde vara säker på kungens nåd, utan utvecklade en tystnadens och uthärdandets strategi, samtidigt som han tyngd av ansvaret oförtrutet arbetade vidare för att förvalta och hantera nationens intressen i en omvälvande och destruktiv tid, präglad av det trettioåriga kriget och dess förövningar i Baltikum och norra Tyskland.

Ulrika Kärnborg har arbetat många år som kulturjournalist och dramatiker. Hon debuterade 2008 som skönlitterär författare med romanen Myrrah som utspelade sig i det victorianska England. Att hon nu skriver om den svenska stormaktstiden visar på ett historiskt intresse. Och det går inte att ta miste på heller i Saturnus tecken. Titeln anspelar på astrologiska fantasier om människors predestination utifrån planeternas konstellation vid födselögonblicket. Saturnus hade en dubbel betydelse, dels som döden, som äter sina barn, men också som en såningsman som skapar nytt liv. Kanske är det en bra karaktäristik för en krigarkung som spred död och fasa under sina krigståg, men som också bidrog till att skapa förutsättningar för en lång period av välstånd och betydelse för Sverige. Han, Oxenstierna, som Kärnborg ofta skriver, var den som skötte det praktiska och balanserade kraven från de mest skiftande håll.

En parallell historia som vindlar sig runt relationen mellan kungen och hans rikskansler är den mellan drottning Maria Eleonora och hennes kammartjänare Elisabeth (Lisbetha), en synnerligen begåvad person som är dvärg, ett av skälen till att drottningen väljer henne som förtrogen. Det är Elisabeths hemliga anteckningar som skapar ett annat perspektiv på skeendet och även lyfter fram i tidigare hjältesagor oftast förbisedda kvinnliga perspektiv. Men framförallt blir det en litterär gestaltning av hur äktenskapen mellan de olika furstehusen var en grundläggande förutsättning för skapandet av allianser och därmed möjligheterna att lyckas i krig.

Ulrika Kärnborg har skrivit en fascinerande roman som suger in läsaren i en tid som vi bara kan gissa oss till hur den var. Den tydliga ambitionen är att skapa ett annat språk, en annan bildvärld och ett annat sätt att berätta som ska likna sextonhundratalet och förflytta läsaren dit rent mentalt. I början krävs det lite ansträngning för att komma in i denna så annorlunda miljö, men ganska snart är jag som läsare helt förlorad och sträckläser romanen med bara kortare pauser, helt uppslukad av en fiktion som känns mera verklig än något jag läst på länge som utspelar sig under denna tid.

Och ytterst är det förstås litteratur, snarare än historisk dokumentär. En av de vackraste scenerna som förebådar Oxenstiernas uppstigande är när han sitter med sin son och ska hälla smält bly i en spann med kallt vatten, för att spå utifrån vad det stelnade blyet föreställer. Först ser de ingenting. Blyklumpen kan vara precis vad som helst. Men så, som i förbigående ser Oxenstierna en krona, som den i svenska riksvapnet. Det går fort, strax leder handlingen i en helt annan riktning. Men sättet att förebåda den kommande perioden av makt för Axel Oxenstierna är just en sådan liten vacker detalj som skapar intressant litteratur och inte sällan betyder något även i det verkliga livet.

