Tony Samuelsson: Till minne av Jan Fogelbäck: "Hans bokhjältar körde lastbilar och buss"

När jag läste litteratur på Stockholms universitet i min ungdom träffade jag en tjej som fick mig intresserad av samtida arbetarlitteratur. Det var i mitten på 1980-talet och jag hade dålig koll på moderna arbetarförfattare. Jag visste inte ens att de fanns så jag var lite skeptisk när min väninna lånade mig en bok som hon sa att jag måste läsa. Det var Jan Fogelbäcks roman ”Körjournal”, som handlade om en yrkeschaufför. Jag läste romanen och tyckte den var utmärkt, sedan läste jag i ett svep hans andra böcker.

Nu hör jag att Jan Fogelbäck har gått ur tiden. Han avled den 15 april i år, 74 år gammal. Han var bosatt i Saltsjö-Boo, söder om Stockholm, en trakt som han både skrivit om och jobbat sig igenom, inte sällan på väg i tung lastbil eller buss ut på Värmdölandet, mot Gustavsberg och Ingarö, där han växte upp.

Jag kände honom inte men jag träffade honom en gång och på äldre dagar sände vi några vykort till varandra. 2006 skickade jag min essäsamling om samhälls- och arbetarförfattare, ”Arbetarklassens bästa partytricks” till honom och fick tillbaka några rader där han berömde min bok som han menade att självaste Ivar Lo skulle ha imponerats av. Det gjorde mig väldigt glad. Att han stått Ivar Lo nära, det visste jag. Det var Jan Fogelbäck som kom på idén om ett Ivar Lo-pris när Ivar Lo fyllde 85 år, instiftat av LO-förbunden. Han var också en av grundarna till Ivar Lo-sällskapet och författarmuséet som öppnade på Bastugatan 1991.

Första och enda gången jag träffade honom var just i mitten på 1980-talet, då jag var student. En dag ringde jag honom och frågade om jag fick göra en intervju. Är du en sån som räknar adjektiv? frågade han syrligt när jag med darrande stämma framförde mitt ärende. Nej, jag var inte sådan att jag räknade adjektiv. Men jag var tvungen att komma ut som akademiker, det var väl det han menade, och det var inte riktigt rumsrent. Jag förklarade att jag ville skriva en uppsats om hans hela författarskap. Då hade han fem böcker skrivna, han deltog flitigt i debatter med kulturvärldens borgerliga grindvakter och ansågs vara arbetartraditionens nya röda hopp.

Fogelbäck jobbade i transport- och åkeribranschen och hans bokhjältar körde buss, tankbil, betong och grus. Han hade debuterat med kollektivromanen ”Goliat” 1975. ”Bussbolaget” kom 1977, sedan ”Körjournal” 1979 och 1980 den självbiografiskt hållna ”Sju och tio från Läggesta”. Året därpå hade han tillsammans med Kurt Salomonson släppt reportageboken ”Skönast på jorden är Kvikkjokk om våren”.

Fogelbäck skrev en rak, konkret realism utan åthävor. Hans romaner utspelade sig i samtiden, i vanliga svenssonliv i de yttre förorterna till Stockholm. Det var gott om arbetsplatser och kroppsarbetande människor. Inte sällan dök det upp en facklig konflikt som krävde huvudpersonens engagemang och kraft. Det fanns alltid en kvinna i hans liv, en vardag som krävde tid och kraft. Tendensen brukade vara att denne man av folket såg lite längre än näsan räckte och tänkte på det gemensamma, på kollektivets bästa, åtminstone efter lite övertalning. Som vänsterpolitisk författare var Fogelbäcks instrumentella syn på romankonstens syfte och budskap inte ovanlig. Men han skrev dessutom bra och det fanns en sturig uppriktighet hos hans tänkande chaffisar som jag fann sympatisk.

Nåväl. Min egen uppsats var tänkt att kretsa kring genombrottet ”Körjournal”. Jag var nervös inför mötet, grön och okunnig som jag var. Så när min vän Gunbritt som lånat mig romanen föreslog att hon skulle följa med mig som stöd kände jag stor lättnad. Intervjun skulle göras i Fogelbäcks lägenhet på Krukmakargatan. Jag har få minnesbilder av mötet. När författaren visade sig i dörrspringan såg han trött och sliten ut. Han kanske hade kört lastbil och kämpat med en roman under natten. Nu tog han sig tid med oss ovanpå det. Hans ansikte var brett och tungt, han var mörk under ögonen. Han bjöd in oss i ett långsmalt kök med grådaskigt ljus. Varför hade han stängt dörrarna mot de andra rummen i lägenheten? Jag kände mig utklädd till en akademisk medelklasstropp som på nåder parasiterade på den lovande arbetarförfattarens begåvning.

Gunbritt var den aktiva och den som kunde haka på och stimulera Fogelbäcks resonemang, den som fångade hans intresse. Bandspelaren var på och jag hade tagit upp papper och penna. Jag förvandlade mig själv till en vördnadsfull bisittare, raspade med min penna, jag lyssnade tappert och var glad att jag bandade samtalet. Senare skrev jag ut varenda ord på papper. Jag stack in en och annan fråga, men det var tydligt att de hade mest utbyte av varandra. Till slut blev det en hyfsad akademisk uppsats: ”Fem sidor av Jan Fogelbäck”.

Jag minns honom också som angelägen författarröst och initiativtagare till litteraturdebatter under 1980-talet, då det verkligen var motvind för det han stod för: den samhällsengagerade, vänsterradikala arbetarförfattaren. Särskilt minns jag en paneldebatt på Kulturhuset i Stockholm som jag bevistade 1988. Fogelbäck hade fått till den, han var samtalsledare inför en mångtalig publik. Några deltagande författare var Ola Larsmo, Ulf Gyllenhak, Stig Larsson, Nina Lekander och Ragnar Järhult. Ämnet var den samhällsförändrande viljan i den unga litteraturen. Varför hade de unga författarna vänt världen ryggen? Jag minns att debatten var mer än livlig, en man i publiken reste sig och med rösten darrande av harm och nervositet riktade han sig mot författarna i panelen: ni som är författare, sa han, ni som har fått gåvan, ni som har ordet i er makt har banne mig också en skyldighet att använda det för att göra världen bättre. Inte ordagrant, men det var andemeningen.

Två böcker till skrev han. I ”Uppbrottstider” från 1994, en samlad brevväxling med Crister Enander, visar sig Fogelbäck vara en formidabel brevskrivare och stilist. Han jobbar kvar på golvet och har sina vänner i arbetarklassen, han läser och reser, kallar sig ”fri intellektuell arbetare”. Han är skeptisk till sina gamla romaner och tror inte längre på socialismens nya människa, tvivlar på att arbetarklassen kan – eller ens vill – stångas med kapitalismen. Upprorens tid är förbi, loppet är kört.

Enander är den som driver på, försöker få honom att komma ur sin skeptiska hållning. Som författare och intellektuell har han ett moraliskt ansvar att tala för folket och sätta ljus på högerns härjningar. Sluta gråt över spilld mjölk, du är ju för tusan en intellektuell och folket behöver dig, menar Enander. Fogelbäck värjer sig, han har hört den visan förut. Han har hört kraven. På 70- och 80-talet gjorde han allvarliga försök som pådrivande intellektuell men anser att han misslyckades. Arbetarklassen är inte intresserad, befrielseutopierna är döda. Mellan raderna vill han bli övertygad om att han har fel.

Och vad återstår då för en arbetarförfattare? ”Romanen om Ivar” kanske. Fogelbäcks sista, bästa och mest omtalade bok är den dokumentärskildring han gav ut om Ivar Los sista år. ”Romanen om Ivar” kom 1994 och handlar om deras djupa vänskap. Det är ett försök att komma förbi ”monumentet” Ivar Lo, om inte annat för egen del. Här ges en levande bild av ”gubbtjyven” inifrån, både den barnsligt egotrippade författaren, men också av den kloke, generöse och stimulerande vännen. Det är en rörande och vacker bok som jag ofta återvänder till.

