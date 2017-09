Välskriven deckare synar vår tids självupptagenhet

Välskriven och ambitiös noir är ofta en god spegel av samtiden. Så är fallet i Jussi Adler-Olsens ”Selfies” som är den sjunde i serien om Köpenhamnspolisens cold case-grupp ”Avdelning q”, i denna del en ifrågasatt verksamhet eftersom det kommit till polischefens kännedom att avdelningens uppklaringsprocent är alltför låg.

Klimatet mellan polisledningen och ”Avdelning q” med sina färgstarka medarbetare är normalt allt annat än hjärtligt, nu närmar den sig fryspunkten. Uppgiften om den låga uppklaringsprocenten är dessutom felaktig och genom att mord i nutid har beröring med vissa cold case hamnar man i destruktiv rivalitet mellan polisledning och Avdelning q, som dväljs i polishusets källarregioner.

Titeln ”Selfies” anspelar på ett gäng hårdspacklade och samvetslösa bimbos, vars enda intresse är skönhet, mode och att pressa samhället på pengar till semesterresor, nagelvård, hårförlängningar, botox och elektronik. Michelle och Denise är outtröttligt kreativa när det gäller bidragsfusk, men totalt ointresserade av varje form av hederligt arbete vilket den till synes råttgrå handläggaren Anneline en dag bestämmer sig för att inte längre tolerera. Efter en bröstcancerdiagnos tycker hon sig inte ha någonting att förlora och hon bestämmer sig för att utkräva hämnd. Hon börjar spåra upp dessa snyltare på deras hemmagator, för att ramma dem med en stulen, inte alltför uppseendeväckande bil, flera dör och några skadas svårt.

En mindre sannolik seriemördare än denna utbrända och cancersjuka socialsekretrare kan man inte tänka sig, men Anneline blir med tiden alltmer utstuderad i sin jakt på dessa samhälleliga snyltare, som själva börjat utöka sin repertoar vad gäller snabba pengar med rån av en nattklubb. Av misstag börjar de skjuta med en revolver med ett minst sagt suspekt förflutet, den har använts vid avrättningar i tyska koncentrationsläger, Denise Zimmerman har hittat den i sin nazistiske morfars hemliga gömmor.

Samtidigt upptäcker polisen en äldre kvinna till synes rånmördad i Kongens Have, hon visar sig vara mormor till en av de nu av Anneline och polisen hårt trängda unga flickorna. Modus operandi överensstämmer med ett tidigare dåd tio år tidigare, mordet på gymnasieläraren Stephanie Gundersen också hon med anknytning till familjen Zimmerman.

Allt detta hamnar på Avdelning q:s alltmer pressade chef Carl Mørcks bord. Hans högt värderade medarbetare Rose som insjuknar i en psykos, vilken för henne, djupare och djupare ner i ett mentalt mörker som har sin upprinnelse i hennes plågade barndom. Rose sadistiske far, som trakasserat dottern från barndomen långt upp i vuxen ålder, dör under oklara omständigheter i ett valsverk och sent omsider frågar man sig om han fallit offer för ett brott, huvudmisstanken riktas mot Rose.

Det är med andra ord en snart sagt överrik handling, men Jussi Adler-Olsen flätar skickligt samman händelseförloppen. Som läsare bjuds man möjligheten att hela tiden ligga åtskilliga steg före i processen och klyschan ”bladvändare” visar sig oväntat användbar när det gäller ”Selfies”, som förutom att vara en ovanligt välskriven deckare också ger en bild av en av vår tids alltmer utbredda fenomen, en samhällsfarlig narcissism och medial cynism. En bok att rekommendera även för andra litterärt intresserade än den vanlige konsumenten av kriminallitteratur.

