Viktig seriebok om fascismen

Det är bara att beklaga dagens politiska utveckling med en fascism som på nytt vädrar morgonluft. Precis som under mellankrigstiden finns det i dag ett slags ultranationalistisk ideologisk gråzon runt fascismen. Vi ser starka politiska rörelser runt om i Europa. Det handlar om radikalkonservativa och auktoritärt konservativa politiska krafter som talar om en vision om en återgång till nationell gemenskap som i praktiken aldrig existerat.

Det är franska Nationella fronten, ungerska Fidesz, polska Lag och Rättvisa, brittiska UKIP och Sverigedemokraterna. Nu har vi också en amerikansk president som hör hemma i samma ultranationalistiska högerbur.

Samma rörelser lyckades på 1920- och 1930-talen krossa olika svaga demokratiska politiska system för att ersätta dem med olika diktatorer. Det var också via demokratiska val som exempelvis nazisterna i Tyskland kunde ta makten. Adolf Hitler blev 1933 rikskansler i spetsen för en koalitionsregering mellan nazisterna och det konservativa tysknationella folkpartiet.

Varför människor lockas till den här typen av politiska ideologier kan tyckas vara svårbegripligt men det sker med enkla kampanjer och enkla budskap. Det börjar med en tydlig polarisering, "vi och de främmande". Sedan bygger man vidare på en både fanatisk och enfaldig tankefigur.

Denna livsfarliga nationalism hittar sin näring i olika ekonomiska kriser, ökad arbetslöshet, ökad kriminalitet och en ökad ojämlikhet. Den grundläggande kärnan är densamma nu som då. Enligt Lena Berggren handlar det om ultranationalistisk pånyttfödelse, den "ursprungliga" nationella identiteten ska kombineras med ny teknik och modernitet för att skapa en ny samhällsstruktur, folkgemenskap och en ny sorts människa som lever för nationen. Den italienska diktatorn Benito Mussolini sade bland annat följande: "Vi har skapat en myt. Det är inte nödvändigt att den är en verklighet...Vår myt är nationen, vår tro är nationens storhet."

Kalle Johanssons seriebok är lätt att ta till sig. Den beskriver på ett lättfattligt sätt fascismens historiska rötter från Italien till Nazityskland och dess resa ända in i vår tid. Det är en liten lärobok som kan användas i alla möjliga sammanhang, exempelvis i studie- och läsecirklar, ett lättläst komplement till all den nyutkomna facklitteratur i ämnet som publicerats under det gångna decenniet. Vissa teckningar är inspirerade av historiska fotografier som återfinns i slutet av boken med mer fakta om dessa bilder. Här finns boktips och källor för den som vill fördjupa sig i ämnet.

Några färdiga recept på hur fascismen ska stoppas finns inte. Vi kan i grunden bara lita till varann, att den medmänskliga solidariteten kan slå tillbaka denna militanta och hotfulla ideologi som alltid utmanar uppfattningen om människors lika värde, rätt och skyldigheter. Den ultranationalistiska utopin har i grunden också våldet som sitt yttersta maktmedel. På svensk mark finns Lasermannen John Ausonius, serieskytten Peter Mangs och Anton Lundin Pettersson. Samtliga gick ut i syfte att döda människor som inte hade ett "svenskt utseende". I vårt västra grannland sitter Anders Behring Breivik i fängelse efter att ha genomfört ett av de värsta terrorattentaten i Europa under flera decennier. Lena Berggren påpekar mycket riktigt att vi inte får glömma bort den fascistiska våldsspiralen när vi samtidigt försöker motarbeta den islamistiska terrorn. Den är ju i praktiken också en sorts fascism men med strikta religiösa fundamentalistiska förtecken.

