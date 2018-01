Dalateatern inte rädd för "dålig stämning" – sätter upp pjäs om vuxenmobbning

Dalateatern fortsätter att ta upp både viktiga och svåra ämnen i samtiden. Det ligger i linje med senare års repertoarer. Länsteatern har satt upp pjäser om demens och funktionshinder med stor framgång. Det handlar om fingertoppskänsla och ett öppet sätt att möta en ny sorts publik som i vanliga fall inte går på teater.

Vårens uppsättning tar upp mobbningen som sker bland oss vuxna, framför allt på våra arbetsplatser. Det sägs att ungefär 700 000 människor är drabbade. Det går tvärs rakt igenom klassamhället. Du kan exempelvis jobba som städare, vårdbiträde, svarvare, journalist, lärare, polis eller livsmedelsinspektör. Mobbningen finns där som en böld på åtskilliga arbetsplatser.

Vad finns det för underliggande krafter som framkallar dessa föraktfulla drag hos människan i flock? Är det ett eget rangordningssystem, ett sätt att klassificera varandra? Varför får vissa vittring så fort de märker att en annan människa blottar en svaghet? Och hur agerar människor som blir vittne till detta? Tystnadskulturen gäller inte bara sexuella trakasserier. Den finns där allestädes närvarande även när mobbaren skaffar sig makt och inflytande på arbetsplatsen. Hur många vågar ryta ifrån? Hur många väljer den enklaste vägen genom att tiga och titta åt ett annat håll?

Den helt nya pjäsen bygger på intervjuer med människor i Dalarna med egna erfarenheter av vuxenmobbningen. Den kostar samhället åtskilliga miljarder i form av personligt lidande, sjukskrivningar, omplaceringar och utköp från fasta jobb. ”Dålig stämning” är skriven av Martin Lindberg, Han svarar även för regin. Ensemblen består av Eleanora DeLoughery Nordin, Mala Kyndel, Yngve Sundén, Joel Torstensson. Erika Iljero ansvarar för musiken. Scenograf är Caroline Romare. Urpremiären sker lördagen den tionde februari.

Ungdomspjäsen Utopia utgår också från samhällsdebatten. Polariseringen är stark. Är tillvaron svart eller vit? Det beror på vem du lyssnar på. Vissa lever i en föreställning att det pågår ett slags krig. Andra överdriver åt andra hållet. Nyanserade bilder kommer allt som oftast i skymundan.

Den är skriven av Kersti Björkman, är inspirerad av workshops med elever och politiker, i kreativt skrivande, samtal, drama och bild, som hållits under hösten 2017. Pjäsen ska spelas för skolor år 5-9 men det blir även offentliga föreställningar. Frågor som ställs är bland annat hur ska jorden överleva och är demokratin självklar? Vad har jag ansvar för? Om det finns människor om hundra år – hur kommer de att se vår tid? Patrik Pettersson svarar för regin. Pjäsen spelas av skådespelarna Caroline Rendahl, Anna Granquist, Samuel Astor, Bobby Kikumu och Mattias Åhlen.

Teaterpubliken kan samtidigt boka in flera gästspel under våren, bland annat pjäsen ”Presskonferensen” av Harold Pinter. I rollerna ser vi Maria Norgren och Hugo Emretsson. Pjäsen är en satir över ett samhälle där kulturen kontrolleras och styrs uppifrån. Den nytillträdde kulturministern har tidigare varit chef för säkerhetspolisen. Han intervjuas av pressen inför öppen ridå. Dalateatern arrangerar även barnteater och kultursoppor under våren.

