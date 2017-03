Filmfestival sätter kärleken i centrum

Torsdag och fredag i nästa vecka arrangeras den 14:e upplagan av Existentiell Filmfestival Dalarna. Temat lyder ”Den du älskar”.

Inbjudna gäster och publik kommer att samtala om filmens relation till människans behov av kärlek och nära relationer. Kulturpersonligheten Suzanne Osten dyker upp under festivalen. Hennes mycket uppmärksammade film "Flickan, mamman och demonerna" kommer att visas under festivaldagarna.Dokumentärfilmaren Sara Broos kommer också att medverka under festivalen. Hon är aktuell med filmen "Speglingar" om sin relation till modern och konstnären Karin Broos. Hon debuterade med långfilmsdokumentären "För dig naken" 2012 med konstnären Lars Lerin i centrum. En annan kulturpersonlighet som dyker upp är författaren och feministen Maria Sveland. Hon är i vår aktuell med uppföljaren till boken "Bitterfittan". Den heter kort och gott "Bitterfittan 2" och ges ut av Leopard förlag. Medan Bitterfittan var en uppgörelse med ojämställda kärleksrelationer och familjeliv så är uppföljaren en protest mot samhällets svartvita syn på bland annat skilsmässa. Andra medverkande är kulturjournalisten Mikael Timm och författaren Lars H Gustafsson.

Existentiell Filmfestival Dalarna har från början satt samtalet i centrum. Diskussionerna handlar ofta om samhälle och allmänmänskliga samt existentiella frågor. Andra filmer som visas är bland annat "The lobster", "Mustang", "Min pappa Toni Erdman" och "Mommy". Filmfestivalen äger rum i Högskolan Dalarna Mediehuset på gamla regementet i Falun.

