Högskolan Dalarna mot Falun eller framtiden

När Riksdagen i mitten av 1970-talet tog ett beslut om att bygga upp regionala högskolor i hela landet gjorde man detta utifrån flera utgångspunkter. Målet var att sprida högre utbildning och forskning som ett led i att minska regionala klyftor, öka den regionala sysselsättningen och stärka tillväxten i ekonomin i hela landet. Detta i grunden mycket progressiva riksdagsbeslut gjordes mot bakgrund av en pågående global energikris, en växande varvskris samt en bred och dramatisk strukturomvandling inom stål- och gruvindustrin. Flera bruksorter inklusive Borlänge genomgick svåra omvandlingar.

Att bygga upp ett förnyat, bredare och mindre sårbart näringsliv passade Dalarna och Borlänge perfekt. Bildandet av SSAB var ju ett resultat av sådana insikter. Högskolesatsningen gav löften om en större privat tjänstesektor, fler specialiserade och mer konkurrenskraftiga industriföretag, större tillgång till kompetenta medarbetare och en säkrare grund för en mer stabil samhällsplanering med utvecklat boende, bättre service, fler kultursatsningar och modernare kommunikationer. Utlokaliseringen av statliga verk blev ett utmärkt komplement till Borlänges (och Faluns) och Dalarnas traditionella näringar och tidigare relativt ensidiga näringsstruktur.

Trots motstånd från befintliga universitet fick de nya akademiska lärosätena efter hand en stark ställning i de akademifattiga regionerna. Ett Borlänge utan högskola skulle idag betraktas som absurt och initiativ för att ta bort verksamheten som en direkt krigshandling. Den nystart som näringslivet i regionen fått efter 1970- och 1980-talets strukturomvandlingar skulle inte ha varit möjlig utan högskolan.

Vägen framåt

Jag skall inte i denna artikel gå tillbaka och analysera eventuella misstag och bristande förmågor som Högskolan Dalarna (HD) och dess ledning visat upp i det förgångna. Energin måste istället riktas framåt även om det fortfarande smärtar att notera att en specialiserad transporthögskola och en vidareutveckling av Garpenbergs skogsforskning ännu inte förverkligats inom högskolans ramar. På dessa punkter har misstagen varit oacceptabla om än inte omöjliga att återkomma till. Den mest smarta och framgångsrika strategin för att behålla och utveckla två högskoleorter i Dalarna är enligt min mening att föreslå ett utvecklingsprogram för hela högskolan. Borlänges profilområden intar i en sådan framtidsplan en framträdande roll genom sina olika kvaliteter.

Konkurrensklimatet bland högskolor och universitet har stärkts under senare år i takt med minskade anslag till bl.a. HD under förra regeringen samt de gamla universitetens allt tuffare agerande kring främst forskningsmedel. Internationella jämförelser som alltid gynnar de stora och gamla universiteten, minskat elevunderlag till bl.a. HD, fler distanselever som medför färre studerande på plats och uteblivna offensiva statliga satsningar hos de mindre och nya högskolorna är faktorer att beakta när man utformar en avgörande handlingsplan inför framtiden.

Innan man spikar ett brett utvecklingsprogram för HD, som sannolikt är omöjligt att genomföra om HD:s inre arbete och organisation utsätts för omfattande omvandlingar och konflikter, måste man givetvis utgå från befintliga spjutspetsar och högskolans hela potential inom forskning och undervisning. Vilka är de bästa byggstenarna och vilka program och verksamheter svarar bäst mot det omgivande samhällets akuta och långsiktiga kunskapsbehov? Uppslutningen från i första hand Dalarnas egna offentliga och privata institutioner/företag är helt nödvändig för att profilera HD på ett helt nytt men säkert efterlängtat sätt.

Om vi ser till de växande kunskapsbehoven globalt, nationellt och regionalt fokuserar dessa kring kända utmaningar - klimathoten, människors hälsa, bristen på en fungerande cirkulationsekonomi, växande konflikter och sociala klyftor, ökade flyktingströmmar etc. Högskolan Dalarna måste koncentrera sig på befintliga kunskapsprofiler och möjliga utvecklingslinjer inom undervisning och forskning men med ett globalt medvetande.

Högskolan Dalarnas starka profiler

Låt mig nämna några exempel som en illustration till en del av behoven av ny kunskap. Högskolan Borlänge har upparbetat ett flertal profilämnen som kan vidareutvecklas på många olika sätt. Det gäller områden som t.ex. solenergi, materielvetenskap, arbetsmiljö, turism, life science samt omsorgs- och vårdvetenskap.

Inom solenergiforskningen finns ju en nästan obegränsad potential av möjliga utvecklingssteg eftersom vi bara använder en bråkdel av solens energi till uppvärmning, transporter, industriprocesser m.m. På dessa områden finns HD långt fram i forskningsfronten och här finns stora möjligheter att knyta befintliga forskarnätverk och progressiva solenergiföretag inom inte minst EU till högskolan för en möjlig expansion. De samhälleliga vinsterna av en sådan satsning är mycket stora.

Inom ämnet materielvetenskap har HD redan visat sin förmåga att tillsammans med omgivande stål- och verkstadsföretag utveckla förädlade materiel och nya bearbetningsprocesser. Med sådan forskning kan man bl.a. förstärka materielens hållfasthet och användningsområden, finna nya och mindre kostsamma materielsammansättningar, helt nya materiel o.s.v. Life science-området rymmer åtskilliga möjligheter och i samverkan med svenska små- och storföretag kan ny forskning skörda stora och hälsomässigt viktiga framgångar. Utbildningen av sjukvårdspersonal och inte minst specialiserade sjuksköterskor är redan en viktig profil vid högskolan.

Nya tänkbara profiler för att stärka högskolan

Det finns några forsknings- och undervisningsfält som HD uppenbarligen har möjlighet att ta sig an på allvar utifrån gynnsamma omständigheter såväl inom högskolan som i omgivande samhälle. Det känns omöjligt att gå förbi transportsektorn när man inom Borlänges gränser har en så högspecialiserad verksamhet som ryms inom Trafikverket. Att inte ta tillvara de breda kunskaperna inom verket vore en dödssynd för Sverige och HD. Jag tänker inte bara på den internationella uppmärksamheten inom trafiksäkerhetsområdet, där Claes Tingvall lett ett gediget och framgångsrikt arbete som smittat av sig till många länder. Kunskaperna är imponerande breda inom Trafikverkets många ämnesområden. Vad som slutligen väljs avgörs av de aktiva forskarna (varav flera säkert kommer från Trafikverket i Borlänge), samhällets behov av ny kunskap samt de samlade finansiärerna.

I ett skogslän som Dalarna med en högklassig skogsråvara och ett brett kunnande inom råvaruhantering, husbyggnad och träförädling vore intensiv forskning på dessa områden något som skulle få stort stöd från både företag och omgivande samhälle. Det finns fortfarande viktiga pusselbitar inom högskolan som IT, grafisk design och materielteknik som skulle kunna utgöra en del av basen för ett FoU-arbete tillsammans med stora och små företag samt andra högskolor och universitet runt om i världen. Om Högskolan Dalarna får det stöd från samhälle och företag som krävs och vi behöver för en ökad sysselsättning, bättre miljö samt mer förädlade industri- och konsumentprodukter blir det säkert lättare att rekrytera även externa forskare och öka högskolans budget avsevärt.

En offensiv nystart behövs

Regeringen Persson med stöd av främst Centern är den enda regering som gjort påtagliga och välbehövliga förstärkningar av de nya högskolorna under den senaste 30-årsperioden. Flera universitet tillkom också under hans era. Nu behöver regeringen Löfven göra detsamma och ge de nya högskolorna den extra skjuts som krävs efter dels neddragningarna under förra regeringen och dels för att väsentligt höja forskningsnivån. Det senare är nödvändigt för att behålla och rekrytera nya lärare och forskare, öka elevtillströmningen och stärka de nya högskolornas status internt och externt.

Att i detta läge riskera en nödvändig och framåtsyftande kvalitetssatsning på HD genom en sakligt omotiverad flytt av hela högskoleverksamheten i Borlänge till Falun vore ett oförlåtligt grepp av en passiv styrelse och en flyttförtjust rektor. En sådan konflikt som en flytt skulle skapa i hela Dalarna skulle länet – inte bara främst Borlänge – ta långsiktig skada av. Därför bör HD:s styrelse lägga ned idén om en flytt och istället starta en unik och engagerande framtidssatsning. En sådan skulle bl.a. kunna formeras via:

Breda utvecklingsgrupper med företrädare för högskolans forskare/lärare, intresserade företag inom skilda ämnesprofiler, offentliga aktörer som Trafikverket, Vinnova och Skogsstyrelsen samt forskare från andra högskolor

• Arbetsgrupp med finansiärer från olika forskningsorgan och stiftelser, departementen och Region Dalarna

• Bildande av utvecklingsnätverk med dels andra regionala högskolor med liknande utmaningar som HD men också med högskolor och universitet i Norden knutna till de profiler HD primärt vill satsa på

• Etablering av en kommungrupp med Borlänge och Falun samt Region Dalarna där syftet är att diskutera service- och infrastrukturfrågor, boende för elever och forskare, särskilda investeringar i anläggningar och verksamheter där HD och regionala företag kan ha nytta av gemensamma investeringar.

Kanske kan man arbeta på ett annat sätt men det viktigaste är att snabbt lägga ned aktuella flyttplaner och göra en gemensam och unik satsning mot framtiden. Alternativet kan sopa undan all akademisk verksamhet i Dalarna där många möjliga vinnare ersätts av enbart förlorare.