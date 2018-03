Jan-Ewert Strömbäck: Tidlös psykiatri – från Beers till Springsteen

Apropå döden. Det var en kväll förra året. Några tappra själar hade sökt sig till ABF-huset i Stockholm, för att lyssna på Kerstin Dahlbäck, aktuell med boken …att ha funnits. Med och utan Anna (Carlsson Bokförlag), en mycket personlig, engagerande, vacker och gripande bok om dottern och hennes död i cancer. Eller är det en bok om sjukvården, dess byråkrati som hindrar läkare att göra ett effektivt arbete och om personal som brister i empati och bemötande?

Moderatorn, journalisten och författaren Maciej Zaremba, ledde samtalet i en sökande anda, såväl ömsint som handfast, kan man säga, inget är givet, vi vet inte hur det hade gått för Anna om A hade blivit B. Som så ofta blev den ofrånkomliga slutsatsen att kropp och själ är kommunicerande kärl.

Zaremba hänvisade till en klassiker på psykiatriska teman som jag faktiskt inte läst, trots att jag skrivit åtskilligt om affektiva sjukdomar och den psykiatriska vården och trots att jag själv har diagnosen Bipolär, typ 1.

Några dagar senare tar jag fasta på Zarembas lästips, skaffar "Ett förnuft som tog sig självt till fånga" (Solträd), som den svenska titeln på Clifford Beers självbiografi lyder.

Huvudpersonens distans fungerar som själens pansar mot sjukdomen och omvärlden. Händelserna, det råa förtrycket, är så intensivt skildrat att man som läsare riktigt kan känna smärtan efter den tvångströja som huvudpersonen får bära.

Den kom ut redan 1907, spreds i flera länder, åstadkom diskussioner inom psykiatrin och andra discipliner världen över. Huvudpersonen är inte bara bipolär, eller manodepressiv som man sade på den tiden; det främsta lidandet utgörs av berättarens förföljelsemani.

För honom är sjukhusets vårdare detektiver på jakt efter honom, oklart varför, och släktingarna som kommer på besök utger sig bara för att vara släktingar, och effektivt förklädda till sådana.

Beers prosa är mycket elegant, den har tidvis en uppenbar självdistans, perfekt uppfattad av översättaren Johan Lindeberg. Katarina Piuva, initiativtagare till utgivningen, bör också självfallet nämnas.

Manierna, det oavbrutna brevskrivandet dygnet runt och depressionerna känner jag naturligtvis alltför väl igen. Däremot inte karaktäristiken av mentalskötare. Den här passusen får sannolikt dagens fackliga företrädare inom Kommunal att resa ragg:

”Eftersom jag vägrade åtlyda en exercismässig befallning, och detta vid en tidpunkt då jag vanligtvis vägrade att lyda, eller tala, till och med då jag trodde jag skulle utsättas för tortyr, så svor denne buse inte endast hämningslöst åt mig, utan han spottade på mig.”

Döden, som sagt. Det uppmärksammas sällan att också psykisk sjukdom är livsfarlig, då inte bara risken för självmord, utan också eftersom hjärtats och andra organs funktion påverkas av all stress.

Annat om psykisk ohälsa och kanske i synnerhet bipolär sjukdom och andra affektiva syndrom diskuteras desto mer. Motsättningarna blir tydliga på sociala medier och på symposier, men också vid sidan av bildskärmarna och utanför konferenslokalerna.

Jag tänker på frågan om kreativitet. En frekvent torgförd föreställning är att kreativa anlag kännetecknar patienter med bipolär sjukdom.

Jag syftar inte på den välbekanta frågan om arv och eller miljö. Den tycks dessbättre vara avförd från de flesta dagordningar, då svaret rimligen är arv OCH miljö. Många människor bär på ärftliga förutsättningar att utveckla bipolär sjukdom, men skoven utlöses ofta av händelser i livet.

Jag tänker på frågan om kreativitet. En frekvent torgförd föreställning är att kreativa anlag kännetecknar patienter med bipolär sjukdom. Vi skulle vara mer skapande än andra. Och visst, en förteckning över deprimerade eller maniska konstnärer och författare eller historiska genier kan bli hur lång som helst.

Men var är kontrollgruppen? Andelen bipolära asfaltläggare eller hissmaskinister skulle kanske visa sig vara lika stor som andelen bipolära kulturarbetare – om någon vore intresserad av att ta reda på det.

Efter denna markering mot generalisering, för att inte säga romantisering, ska jag motsägelsefullt nog uppehålla mig vid en världskänd musikers förhållande till psykisk ohälsa. Eller är det motsägelsefullt? Bruce Springsteen, som det handlar om, hade sannolikt gjort samma erfarenheter om han varit asfaltläggare.

Alkoholen som får fadern att bli så nyckfull och oberäknelig påverkade också Bruce Springsteens inställning till dryckenskap.

Redan i första kapitlet i sin självbiografi "Born to run" (översättning Erik Mac Queen, Natur&Kultur) introducerar Springsteen ”demonerna som försöker förgöra oss, våra hem, våra familjer, vår stad.”

Demonen i första rummet är pappan, alkoholiserad med baren som sin fristad och som med sin sjukdom ställs eller ställer sig i första rummet: ”Godheten och ömheten i hans hjärta, som det fanns gott om, sköljdes bort i en flod av självömkande ilska och aggressivitet som förvandlade vårt hem till ett minfält av rädsla och oro.”

Alkoholen som får fadern att bli så nyckfull och oberäknelig påverkade också Bruce Springsteens inställning till dryckenskap. Hans debut i det avseendet kom sent. 22 år gammal hade han ännu inte druckit alkohol. Han har också, medvetet eller omedvetet, tagit till sig sin fars syn på kvinnor och kärlek: ”Pappa hade förmedlat det subtila budskapet att en kvinna, en familj, gör en svagare, får en att känna sig naken och sårbar.”

Det krävdes en (andra) hustru som Patti Scialfa, en för fansen oskiljbar del av E Street Band, att få Bruce att ta steget från en halvhjärtad satsning på kärlek och familjeliv.

Ett tidigt minne är när Bruce skadats i en motorcykelolycka, fått hjärnskakning och blivit medvetslös. Ingen hjälm hade fått skyla det vackra, långa håret. Pappans reaktion var att tar hem en frisör för att avlägsna sonens lockar.

Människors liv är impregnerat av skeenden som vänder tillvaron över ända. Här nämner författaren händelser som när systern blev med barn vid 17 års ålder och byggnadsarbetaren till svåger som drabbades av byggstopp och recessionen under det sena 70-talet.

Och, vilket löper som en grå tråd genom självbiografin, depressionerna och andra psykiska sjukdomstillstånd som är typiska för familjen. Manisk-depressiv sjukdom ”är leksaken i flingpaketet i vår familj.”

En likartad förnedrande variant av uppfostran gav sig till känna i samband med examen från highschool. Bruce struntade i både examensdag och ceremonier, begav sig från hemmet i New Jersey till Greenwich Village i New York City. Hemma igen på kvällen, nu med flicksällskap, hämnades fadern genom att skruva ur alla lampor så att den förtappade sonen fick sitta i mörkret och begrunda vad han gjort.

Faderns skugga faller över hela berättelsen. Är oron för att ha den ärftliga sjukdomen befogad? Både ja och nej.

Vän av korrekta diagnoser lär invända att pappan inte hade bipolär sjukdom. Visserligen fanns där de djupa depressionerna och det irrelevanta maniska beteendet, men grundsjukdomen var en annan.

Förföljelsemanin tar sig uttryck i en totalvägran att skaffa telefon till hemmet. Och mycket riktigt, när denne man som lyckats hålla familjen som gisslan, till slut får en diagnos, lyder den paranoid schizofreni. Han hade kunnat dela sjukhussal med Clifford Beers.

Faderns skugga faller över hela berättelsen. Är oron för att ha den ärftliga sjukdomen befogad? Både ja och nej. Medvetenheten om det bipolära arvet finns där ständigt, inte minst i rockstjärnans metaforer om hur han under humörsvängningarna på scen sköljde över honom ”från den enda ytterligheten till den andra som en manodepressiv trapetsartist”.

Men familjelivet med älskvärd fru, vacker dotter och två stiliga söner, alla står varandra nära lyckas balansera Bruce bakgrund: ”Vi lider inte av den alienation och förvirring jag upplevde i min familj. Samtidigt ligger fröna till pappas bekymmer djupt begravda i våra blodsband…så vi måste vara uppmärksamma.”

Mot slutet befinner sig Bruce i ett tillstånd som inte är något annat än ett djupt och oroväckande depressivt skov. Han kommer till vattenytan med professionella insatser och medicinen Klonopin, ett muskelavslappnande och ångestdämpande medel.

Sedan 1940-talet är alkalimetallen litium den mest effektiva medicinen mot sjukdomen och inte sällan en ingrediens också i populärkulturen som i serier som Homeland och Orange is the new black. Samt, inte att förglömma, hos en av Bruce Springsteens framlidna kollegor, Kurt Cobain i Nirvana.

Om undertecknad hade varit läkare och läst med receptblocket i hand hade jag skrivit ut litium, denna omvittnat effektiva medicin som är ett svenskt fynd för övrigt. Det var den brasilianska mineralogen José Bonifácio de Andrada Silva som hittade grundmineralen i Utö gruvor år 1800.

Denna till synes banala stenbit utvanns 17 år senare till litium av kemisterna Johan August Arfwedson och Jöns Jacob Berzelius. Sedan 1940-talet är alkalimetallen litium den mest effektiva medicinen mot sjukdomen och inte sällan en ingrediens också i populärkulturen som i serier som Homeland och Orange is the new black. Samt, inte att förglömma, hos en av Bruce Springsteens framlidna kollegor, Kurt Cobain i Nirvana.

Jan-Ewert Strömbäck

