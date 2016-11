Kom och fira Bob Dylan med oss

En av höstens mer glädjande händelser var Svenska Akademiens val av litteraturpristagare. Det har väl knappt undgått någon att årets prisvinnare är Robert Allen Zimmerman, mer känd under artistnamnet Bob Dylan. Det var knappt att jag trodde det var sant när akademiens ständiga sekreterare Sara Danius uttalade hans namn. Så här lyder motiveringen: "Bob Dylan tilldelas Nobels litteraturpris år 2016 eftersom han bidragit till nya poetiska uttryck inom den stora amerikanska sångtraditionen." Dylans låttexter är på många sätt en stor skattkammare. Bob Dylan räknas som en av de stora, och han har varit med sedan början av 1960-talet. Under årens lopp har han ständigt hittat en ny publik och i takt med att han själv blivit äldre så har hans texter förändrats och utvecklats. Här ryms både poetiska och prosaaktiga låttexter. Nog för att hans namn nämnts länge i sammanhanget när Nobelpriset i litteratur diskuterats men det verkade alltför osannolikt att Svenska Akademien till slut skulle upphöja en sångpoet och portalfigur inom folkmusik- och rockbranschen till Nobelprisvinnare. Men så blev det och det ska vi självfallet uppmärksamma rejält.

Det gör vi i ett nytt arrangemang i form av Dala-Demokraten/kultur och Röda Rummet. Jag kan utlova en helkväll på temat Bob Dylan. Vi varvar som vanligt livemusik med snack och poesi. Det blir med andra ord ett mycket varierat program och betydligt roligare stämning än vid Nobelfesten i Blå hallen.

DD:s chefredaktör och poeten Göran Greider kommer tillsammans med undertecknad att ge vår personliga bild av Bob Dylan och hans historiska rötter i den amerikanska sångboken. Det blir en färd ända ned till Joe Hill och Woody Guthrie.

Först ut på livescenen blir vissångerskan Heidi Baier. Hon kommer från Ludvika och är mest känd som tolkare av Dan Andersson men här kommer vi att få höra en svensk tolkning av Bob Dylan och även någon sång som är förknippad med Joe Hill. Heidi Baier fick ta emot lilla Dan Andersson-priset 2014. Skådespelarna Joel Torstensson och Mala Kyndel från Dalateatern medverkar också på scenen med två låtar av upphovsmannen själv.

– Jag har en ganska lång relation till Bob Dylan och hans låtar. Många av hans texter är aktuellare än någonsin. Jag är framför allt förtjust i hans tidigare inspelningar. Det är också mycket spännande att höra andra som tolkar honom, särskilt kvinnliga artister, säger Joel Torstensson.

En av undertecknads absolut personliga musikaliska favoriter är blues- och rocklegenden Clas Yngström och Sky High. Nu får jag den stora äran att hälsa honom välkommen upp på scenen tillsammans med hans musikaliska vänner. Clas Yngström är bland annat invald i "Legendary blues artist" i amerikanska Blues hall of fame. Det är den högsta rankingen man kan få. Clas Yngström har länge hyst ett stort intresse för Bob Dylans låtar och texter. Det var förstås Jimi Hendrix versioner av "Like a Rolling Stone" och "All a long the watchtower" som satte fart på intresset. Clas Yngström med kompbandet Big Tex Three gjorde för några år sedan en bluesplatta med tolkningar av en del blueslåtar av Bob Dylan. Räkna med att några av dessa legendariska låtar dyker upp under kvällen.

Räkna också med hemliga gästartister under kvällen.

Detta arrangemang blir också något av en smygstart för Dala-Demokratens kommande 100 årsjubileum som inträffar under 2017. Min förhoppning är att vi kommer att göra fyra olika Röda Rummet-program nästa år.

