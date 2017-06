Ahlbäckpriset går till Stefan F Lindberg

Han är född 1951 i Stockholm. Lindberg utbildade sig i början på 1970-talet vid Christer Strömholms fotoskola. Under åren 1996-2006 var han utbildningsansvarig för Nordens fotoskola. Lindberg har skrivit flera läroböcker i fotografi. Nu undervisar han i ämnet bildjournalistik vid Mittuniversitet i Sundsvall. Stefan F Lindberg får priset tack vare sitt stora arbete att skildra sjömansyrkets utveckling och totala förändring under 1900-talet. Det har blivit sammanlagt två böcker i ämnet. Den första innehöll bilder från museer, tidningar och privatpersoner tilsammans med bilder som Lindberg tagit själv. Den sträckte sig från tidigt 1900-tal till 1980-talet. För fyra år sedan kom den andra boken. Här ligger fokus på dagens sjömansyrke. Stefan F Lindberg befann sig på olika fartyg under sammanlagt ett år. Det var båtar från världens alla hörn. Resultatet blev en illustrativ dokumentation som visar upp en annan sorts arbetsmarknad och arbetsliv än den på land. Sjömannayrket präglas fortfarande av en stark gemenskap och solidaritet. Det är också ett dokument över ett yrke på väg att försvinna från Sverige. Lindbergs bilder visar respekt för de människor han skildrar.

Han är redan i gång med nästa projekt. Denna gång handlar det om arbetskraftmigrationen i Asien, Afrika och Sydamerika. Stefan F Lindberg är också involverad i ett informationsprojekt tillsammans med den fackliga organisationen Seko. Den handlar om organisering och demokrati. Stefan F Lindberg arbetar även med en dokumentärfilm om arbetarförfattaren Ove Allansson som gick ur tiden i fjol. Han skrev cirka 30 böcker och var främst en stor skildrare av sjömannayrket, en författare med stort socialt patos och en historieberättare av rang. Allansson har också förärats ett eget litterärt sällskap.

Ahlbäckpriset delas ut vid en ceremoni den sjunde oktober i Meken i Smedjebacken i samband med det årliga arrangemanget Ahlbäckdagarna. Priset är på 25 000 kronor.

Priset gick i fjol till den danske konstnären Erik Styrbjørn Pedersen. Han kommer att ha vernissage för sin soloutställning i samband med årets Ahlbäckdagar som har temat "Mångfald och integration". Under dagarna medverkar bland annat konstnären Ulla Zimmerman och journalisten Victoria Rixer.

