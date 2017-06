Dalasonen utforskar sina rötter - ett visuellt berättande

På Centrum för fotografi i Stockholm visas just nu 13 olika projekt som går under samlingsnamnet "Truth claim". Det är projekt som tar besökaren över stora delar av världen - Mongoliet, Finland, Kanada och Dalarna. Robert Gabrielsson som lämnade Falun och Dalarna för att studera bildjournalistik i Sundsvall bestämde sig för att under sitt examensprojekt återvända till just sin hembygd.

–Jag ville gräva djupare i något som betyder mycket för mig- mitt hem och ursprung. Det var en möjlighet för mig att utforska mitt eget bildspråk och platsen där min familj kommer ifrån, säger Robert Gabrielsson

Projekten som visas på utställningen ska ha sin grund i något av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Robert valde att fokusera på Mål 11 - Hållbara städer och utveckling. Valet kom efter att ha läst SVT:s beskrivning av programmet ”Resten av Sverige”, där SVT beskriver en landsbygd i förändring och om människorna som envisas med att bo kvar där, på gott och ont.

– Det är precis så jag känt att storstaden ser på landsbygden. Det finns ett allmänt antagande i Sverige att landsbygden avbefolkas. Men det stämmer inte i Dalarna, här växer befolkningen.

Robert Gabrielsson har valt att arbeta med det vardagliga och med att försöka skapa intressanta bilder ur en relativt händelselös vardag. Bilderna som presenteras är svartvita för att inte färgerna ska störa. Med avsaknanden av färg låter Robert åskådaren fokusera på ljus , form och känslan i varje bild.

– Det här är ett ganska statiskt projekt, och med det menas att det inte händer så mycket i bilderna. Jag försöker jobba med känslan i mitt bildspråk , jag vill att folk ska kunna relatera till mina bilder.

Robert bor numera i Uppsala och hoppas att han genom projektet ska hitta hem mer ofta, och tycker att han ser sin hembygd på ett annat sätt nu. Med ögon utifrån.

– Jag märker att det finns en så stark kärlek till sitt egna landskap och ett hopp om framtiden i Dalarna och hoppas att jag kan få visa mina bilder på hemmaplan också.

Utställningen "Truth claim" har vernissage ikväll, Torsdag 8:e juni, mellan kl 17-20.00. Hänger till och med söndagen den 11 juni på Centrum för fotografi.