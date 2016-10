När de fattiga lägren brinner

Ett råare samhällsklimat biter sig fast. Det sker här och nu. Föraktet för svaghet har gjort comeback på bred front. Vi stöter ihop med de hätska stämningarna varje dag, inte minst på sociala medier. Den går som en farsot genom Europa. Det finns alltid idiotiska handlingar utförda av människor som tar ut sin egen maktlöshet, förvirring och hat på andra. De finner olika anledningar att se sig själva som förmer än andra. Vem kan egentligen ta sig rätten att spotta och misshandla andra människor som lever under fattiga och miserabla förhållanden? Eller ens komma på idén att tända eld på ett migrantläger?

Natten till den 8:e augusti 2015 brann det i ett skogsområde i Göteborg. Tre husvagnar totalförstördes. Strax före branden misshandlades två EU-migranter på samma plats av en okänd man. Textilkonstnären Hållams Linnea Henriksson har konstnärligt gestaltat denna fruktansvärda händelse. Resultatet går att se i Ludvika Konsthall. Hennes bidrag ingår som en satellitutställning till Vägskäl 2016 som är en utställning som pågår i Leksands kulturhus mellan 8 oktober och 12 november. Hållams Linnea Henriksson ställer ut fem textilskulpturer och även ett ljudverk. Det är en abstrakt och avskalad utställning. Hon låter den vita färgen dominera. Den får symbolisera ett slags renhet, helighet och oskuld. Är det därför som också en av textilskulpturerna påminner om en bröllopsklänning? Konstnären förmedlar en stämning av att något viktigt har gått förlorat. Att vi alla på sätt och vis blivit berövade en godtrogen och naiv föreställning om vårt eget samhälle och dess medborgare. Det kommer i kölvattnet av stora samhällsproblem som varken det ekonomiska eller politiska systemet kan råda bot mot. De olika verkens titlar rör sig i ett lyriskt universum. Konstnären har hittat rester, avtryck av det som blev kvar efter branden. Små ting som en kudde, matta, en sko, ett rött stycke tyg. De sotsvarta tallarna står i givakt runt boplatsen.

Rösten i ljudverket lämnar en lägesrapport, en ögonblicksbild över lägret och vad branden åstadkommit.

Det är ett landskap som vittnar om den smärta och förnedring som dessa människorna utsattes för. Ljudslingan står på repeat, blir till ett omkväde, ett slags bön i all förtvivlan. Det står fullständigt klart att mänsklighetens mörkaste rum finns just i en sådan här handling. Det var härifrån man hämtade den industriella utrotningstanken som nazisterna praktiserade i sina förintelseläger under andra världskriget.

Hållams Linnea Henriksson kommer från Dalarna. Hon är född och uppvuxen i Garsås, beläget mellan Rättvik och Mora. Hon började studera på Högskolan för design och konsthantverk i Göteborg när hon var i 20-årsåldern.

2013 tog hon sin kandidatexamen. Hennes textilkonst är konceptuell och diskuterar frågor som rör plats, sammanhang, hemhörighet och relationer mellan människa, material och omgivning.

På lördag den 22 oktober mellan 13.00 och 14.30, kommer hon i konsthallen att berätta om sitt konstnärskap och samtala med konstnärskollegan Johanna Hästö om utställningen.

Utställningen genomförs i samarbete med Västerbergslagens Konstförening, Konst i Dalarna och studieförbundet Vuxenskolan.