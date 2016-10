Starka bilder från barrikaderna visas på Dalarnas museum

I dag är 40-årige Hossein Salmanzadeh handplockad fristadskonstnär - den allra första - i Landstinget Dalarnas regi. Det är landstingets sätt att bidra till att stötta och värna yttrandefriheten och allas globala rätt att få sina synpunkter framförda i offentliga sammanhang.

Fristäder för hotade författare och kulturpersoner är ett internationellt nätverk - International Cities of Refuge Network (ICORN) - av städer som är villiga att erbjuda skydd åt förföljda författare från olika länder. Numera finns närmare 50 anslutna fristäder och, som med stöd av bland andra EU fungerar som utsatta och landsflyktiga författares, kulturutövares och verksamheters kulturella informations- och nätverksorgan gentemot omvärlden.

Mora Folkhögskola fick uppdraget att ordna alla praktiska detaljer kring fristaden. Via ICORN fick skolan direktkontakt med Hossein Salmanzadeh som vid den tiden var FN-flykting i Turkiet. Efter kontakter med Sveriges ambassad i Ankara och Migrationsverket ordnades uppehållstillstånd för Hossein i Sverige, vilket permanentades för en vecka sedan.

En mörk novemberkväll 2014 klev Hossein slutligen av tåget på perrongen i Mora. På folkhögskolan har han under knappt två år funnit sig väl till rätta och försöker nu finna vägar ut i det svenska samhället.

– I framtiden hoppas jag kunna fortsätta min verksamhet som bildjournalist med kameran i näven, säger Hossein Salmanzadeh. Because this is the life!