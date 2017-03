Vem kan slöjda och göra trasmattor i framtiden?

Täljknivar och vävstolar har i långliga tider varit en del av vardagssysslorna för folk i allmänhet, i synnerhet landsbygdsborna. Den en gång stora fattigdomen tvingade fram hantverket, slöjdar- och folkkonsten. Det stoppades och lagades med nål och tråd. Barnen fick leksaker och skidor som föräldrar täljde till själva. Så föddes en gång i tiden även det som skulle bli dalahästen och symbolen för Sverige. Allt togs till vara i nödens tidevarv.

Trasmattornas föregångare var trasväven. De hamnade dock inte på golvet förrän efter 1860-talet då pappersmassan kunde göras av trä istället för av linnelump. Allteftersom efterfrågan av lump minskade började uppfinningsrika kvinnor klippa tyget i långa remsor som skarvades och vävdes till trasmattor. De skyddade mot mot golvdraget och var även vackra att se på. Med trasmattornas intåg var det slut på snusfläckarna inomhus. Gubbarna fick nämligen inte spotta på golvet längre i stället kom både spottlådor och även spottkopparna in i allmogens hem.

I Leksand med omnejd finns en lång hantverkstradition. Snickarboden, hyvel- och snickarbänken samt vävstolen var vanligt förekommande. Här utvecklades hantverket efter hand. Den hårda och mjuka slöjden, sida vid sida. Slöjdgubbarna hade förstås mer status än kvinnorna vid vävstolarna. Kvinnoarbetet har aldrig varit lika mycket uppmärksammat eller bedömts som lika mycket värt eftersom det rörde sig om hemarbete och inredning. Ingen, vare sig träslöjdare eller mattväverskor, ansåg sig väl syssla med konst. Sådan är nog bilden än i dag. "Det här är väl inget märkvärdigt alls." Men det handlar ju faktiskt om en form av folkkonst.

Den nya generationen konstnärer av idag, företrädesvis unga kvinnor med en mer feministisk inriktning, har ju i olika sammanhang lyft upp den kvinnliga hantverkarkonsten, broderier, vävar med mera och tagit dessa konstuttryck till konsthallar och gallerier. Samtidigt minskar intresset för själva hantverket bland folket i sig. Hemslöjd som kollektiv massrörelse finns knappast inte längre. Den är sin egen subkultur, en livsstil för en mindre grupp människor.

Nå, den pågående utställningen i Leksands kulturhus består av cirka 60 utställare, ungefär lika mycket träslöjd som textilt arbete. Medelåldern bland deltagarna är 70 plus. Under vintern har intresserade slöjdare kunnat hämta ett vedträ i björk för att sedan efter egen kreativ kraft skapat något i annan form. Att det inte behövs göras särskilt mycket rent praktiskt visar framför allt Manne Dahlstedt från Åkerö som målat en omvänd regnbåge i ena änden av vedträet, ett slags samtidskommentar i all sin enkelhet. Andra har skapat bruksföremål som krympburkar, hästljusstakar och en ledad trädocka.

De som är intresserade av vävar har varit inbjudna till flera slarvkalas på kulturhuset under vintern. Här har folk klippt sina egna trasor, låtit sig inspireras av olika föredragshållare och festat på ett överdådigt kaffebord. Förutom sedvanliga trasmattor i olika kreationer möter vi även mer personliga skapelser. En "Pippimatta", en matta föreställande "Brooklynbron", en "Minnesmatta" över en avliden son.

Hemslöjdsutställningen är stor och varierande. Den kommer sannolikt att bli en av de mest välbesökta utställningarna i år. Här når man besökare som i vanliga fall inte går på konstutställningar. Det händer också något märkligt när trasmattorna lämnar golvet för väggarna. Plötsligt blir den estetiska skönheten större. Frågan kvarstår. Vem kan slöjda och göra trasmattor i framtiden? Utställningen ger inget svar – däremot väcker den en tanke om att försöka rädda ett inmateriellt kulturarv till nästa generation.

