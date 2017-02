Lena Kallenberg: Hjälp, vad gör arbetarklassen?

Sedan den vita arbetarklassen i England och USA skrämt skiten ur etablissemanget genom att rösta fram Brexit och Trump har den blivit intressant, alla vill tämja den bångstyriga kolossen. Flera skildringar från USA och England har publicerats på sistone. En är Hillebilly Elegy – a memoir of a family and culture in crisis (Harper) av J D Vance. Boken är självbiografisk och har sin styrka i de öppenhjärtiga partier som i vi-form berättar om familjeslagsmålen, fyllan och oförmågan att hantera pengar, allt inpackad i den av författaren så hyllade hillebilly kulturen. Lite cyniskt kan man konstatera att eländet och de otvättade lakanen i vanlig ordning väcker pirret hos borgarna som får gnugga händerna och känna sig hedervärda när de kikar in genom nyckelhålet till misären. Författaren är själv uppvuxen i en arbetarklassfamilj i en före detta expansiv industristad i Ohio. Han är konservativ, dock ingen Trump-anhängare. Genom boken har han blivit den vita arbetarklassens talesman vilket retar gallfeber på vänstern. Vance menar att arbetarklassen har sig själv att skylla för fattigdom och marginalisering. Har vi hört det förut? Ja, boken har blivit en storsäljare och höjts till skyarna av kritiken i USA som om författaren satt fingret på något nytt. I dessa tider passar det att uppmärksamma social- och ekonomisk marginalisering när den blivit politiskt sprängstoff. Vance anser vidare att arbetarklassen lider av ”inlärd hjälplöshet,” jag är benägen att instämma. Egna minnesbilder av att räkna ihop mammas Konsumkvitton för att kvittera ut återbäringen blixtrar förbi. Ifyllning av formulär, bank-och postärenden, avvisning av lurendrejare från försäljar- och bankvärlden…Det var sånt mamma inte klarade av. Eller ta dagens hantverkare med noll sinne för geografi som kör på GPS:n och hamnar i fel stad.

Generation efter generation har man i de stora industristäderna varit fast i ett beroende av en stor arbetsgivare som Ford, av staten som bidragsgivare och kommunen som hyresvärd. Utan ett kulturellt kapital skapar det inga ambitioner. Men vem bär förutom individen själv ansvaret för denna hjälplöshet? I hög grad samhället, facken och arbetarklassens egna organisationer. Uppväxt i missbruk och arbetslöshet är nog känslan för att starta ett entreprenörskap och låna böcker på bibliotek långt bort. Ligger inte klasskillnaderna just i förmågan att känna framtidstro, tillit och handlingskraft? Det snyter man inte fram.

I en intervju säger en arbetslös bilarbetare i USA. ”Om du har en dröm så hittar den här stan ett sätt att slå ned den.” Han menar att den amerikanska drömmen om att hårt arbete alltid lönar sig är punkterad.

Det här har handlat om tendenserna i industristäder i England och USA men fingret pekar mot Borlänge. Jag hoppas den blå lågan brinner på SSAB, att arbetsplatsbiblioteket och konsten fortfarande får ta plats. Kulturen har en kraft och är en vaccination mot det träsk Vance skildrar. Att stärka folkbildningen måste bli högre prioriterat inom fackföreningsrörelsen. Kom ihåg Donald Trumps ord under en av delstatssegrarna i valet: ”I love the poorly educated,”jublade han.

