Lennart Götesson: Lägg ned våra idrottslandslag

Är det någon mer än jag som tröttnat på dessa unga artister, som bara för att de haft en hit som gillats i åldrar från kindergarten och upp till fjortisnivån tror att de är jordens medelpunkt. De tror att deras ord blir visdomsord oavsett vad de kaxigt uttalar sig om. Och nöjesjournalister med medelåldersnåjekris hänger på och ger utrymme och spridning åt orden, samtidigt som de troligen drömmer sig tillbaka och hoppas att de ska få en ny chans att få fart på sin egen popdröm.

Dessa unga artister behöver nog några motgångar och de behöver se att det de vräker ur sig inte blir rubriker och lära sig att det finns mer i världen än deras eget uppblåsta ego. Fansen kanske tycker att de är fantastiska, men fans är flyktiga. Snart har de blivit något år äldre och hittat någon annan att beundra.

Genom åren har jag mött många artister och jag lärde mig tidigt att ju mindre de var, desto större ville de vara. De riktigt stora var oftast ödmjuka och trevliga att ha att göra med. En och annan diva dök ju också upp, men där var divigheten på en annan nivå.

De i anden små gillar att starta sina uppträdanden försenade. De tror väl att det visar på något slags storhet, men det är bara förakt mot den publik som betalar deras gage. Arrangörerna borde skriva in i konktrakten att det blir avdrag på gaget om spelningen startar senare än utsatt klockslag.

Lägg ner landslagen!! Ja, just det. Slopa landslagen. Inte minst i hockey är det många spelare som inte vill vara med om inte det är World Cup Over There. VM och små skitturneringar struntar spelarna i. Inom alla lagsporter är det klubbar som inte vill att deras spelare ska vara med. Det är dags att ta konsekvenserna av att elitidrotten blivit som den blivit. Det är affärer, det är pengar. Det är som vilket företag som helst, så låt då klubbarna (företagen) sköta sig själv. Alltså bör samhället ta sin hand ifrån alltihop och kommuner ska inte inte satsa några pengar alls.

Efter senaste fotbolls-EM måste man ju också fundera om inte fotbollslandslaget ska skrotas och om inte fotbollssupportrar ska ha tvångströja och fotbojor på sig under matcherna. Då blir det i alla fall svårare att ställa till med dumheter.

Sedan är det en annan sak att en del i Sverige faktiskt tror att vi ska kunna vara med och konkurrera om fotbollsmedaljer hela tiden. Vi har landslagsspelare som knappt får spela i sina klubblag ute i Europa och då lär de väl knappast hålla någon riktigt hög klass. Att det blir en medalj så där vart 30:e år eller så är en sak, men annars så ska det inte gå. Till det krävs spelare av bättre klass och att ett litet land ska kunna frambringa elva spelare av världsklass samtidigt är ett önsketänkande av enorma mått.

Nu har vi ju i och för sig haft Hamrén att skylla på och det kom också en efterträdare att skylla på eftersom alla fotbollsentusiaster vet allt om vad det är för fel. Vi får nog finna oss i att ta medaljer i innebandy, tills omvärlden lärt sig denna kufiska sport också, för kufiskt måste det vara när målvakten går på knäna redan från början.

