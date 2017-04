Lennart Götesson: Parkering, cyklar och hundar

Parkeringsavgifter är något som kommuner gillar, eller är det egentligen de bolag som lever på parkeringarna som gillar dem? Bilister ska betala för parkeringsplatser anses det, för sådant ska inte belasta skattebetalarna.

Däremot är det ingen som tycker att cyklister ska betala extra för cykelvägar och cykelställ och inte heller ska fotgängare betala för gångbanor. Ja, de som åker buss ska heller inte betala allt, där får det gärna kosta skattebetalarna en del. Ja, detta är väl OK på sitt sätt.

Motiveringarna till P-avgifter brukar innehålla att det ska bli rotation på platserna så att det alltid finns plats när någon ska in i en affär i fem minuter. Rotation blir det även med P-skiva, men P-skivor ger inte några pengar om nu ingen står för länge. Och om någon står för länge så är tiden flytande och svår att direkt få klarhet i. Enklare är det om det står på P-biljetten att tiden gått ut 13.26. Då är det bara att smälla på en P-bot klockan 13.26.01. Sådant gillar P-bolag. Det ger pengar i kassan och skulle det nu vara så att inte några större mängder står parkerade för länge så gäller det att hitta något annat fel.

En variant att ta betalt är att sticka in plastkortet när man kommer och sticka in det igen när man far. En bra lösning där man betalar för den tid bilen faktiskt står parkerad. Nu har den lösningen på många håll tagits bort. Det var väl för enkelt. Istället ska man trycka på värdeknappar och då måste man ta till lite extra för att vara säker och det ger klirr i kassan för något bolag.

P-bolagens nya favorit är SMS. Varför man gillar den varianten vete fanken, men kanske är det detta vanliga att man grips av eufori när man ser ny teknik. Det kan ju också vara så att P-bolaget är i maskopi med mobiltelefonbranschen. Jo, men man betalar ju bara för den tid bilen är parkerad, heter det. Ja, det gjorde man med kort i när man kom och kort i när man for också.

Lär barnen cykla!! Trottoarer är ingen djävla cykelbana bara för att curlande föräldrar tycker att det är säkrast så. Lär dem också vad skyltarna för enkelriktat betyder, om ni nu vet det själva, annars kan ni googla eller kolla på någon facebookgrupp, för det kan ni.

Och bara för att ni inte fick åka fyrhjuling eller annat motordrivet på gator och vägar när ni var små så får inte era barn göra det heller. Jag har ingen lust att kollidera med en tunnelseende och fartblind sjuåring och det har väl knappast ni heller.

Svenska kennelklubben vill att hundar ska se ut på ett visst sätt och bestämmer rasstandarder. Hur skulle det vara om man försökte avla fram dregelfria hundar? Det skulle i alla fall vara en vettig sak. Kunde man sedan avla fram hundar, som inte skiter på gångvägar och inte ens i dikeskanter så vore det ännu bättre. Dessutom behövs uppfostran av hussar och mattar, så att dessa vet när det är kopplingstvång och att detta gäller även små hundar. Hund som hund och dessutom brukar småhundsinnehavarna ofta kaxigt påpeka att det är en stor hund i en liten kropp.