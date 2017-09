Lyckad visfestival i Meken

Om inget händer med kulturen där du bor – sätt fart på den själv. Så kan man beskriva starten för ungefär tio år sedan för det som i dag är kulturföreningen Första Fredagen i Smedjebacken. I fredags firade föreningen tio år med att arrangera en visfestival i det lilla formatet i Meken. Publiken kunde särskilt glädja sig åt dragplåstret Good Harvest, det vill säga Ylva Eriksson och Hanna Enlöf. Den skönsjungande duon skapade en närmast magisk stämning i Meken. Ljudet var absolut kristallklart. Stämsången satt perfekt. Det gick nästan en rysning genom kroppen av välbehag när de tog sig an Joni Mitchells mycket klassiska låt Woodstock. Duon bildades 2012 i Falun. Hanna Enlöf och Ylva Eriksson kallar varandra för "musikaliska tvillingar" och det stämmer till hundra procent. Good Harvest fick i somras möta en ny och stor publik eftersom duon var förband åt Per Gessle. Vad månde detta bära? Förmodligen en lång karriär både i Sverige och utomlands. Närmast väntar en höstturné. Det var för övrigt ett mycket varierat musikprogram som övriga medverkande bidrog med. Elona Planman, Anders Hedén, Björn Hedén, Ylva Näs och Dan Hedmark. Visan som musikform ser ut att överleva. Den är ren och äkta. Det vore fantastiskt om visfestivalen kunde bli ett årligt återkommande inslag i Smedjebacken. Precis i skarven mellan sensommar och tidig höst. Kulturföreningens ordförande Jens Draiby konstaterar att ungefär tio personer är aktiva i föreningen. Verksamheten går runt med hjälp av biljettintäkter och sponsring. Programverksamheten blandar stort med smått. Närmast efter visfestivalen väntar ett program om yoga med både teori och praktik. Senare i höst kommer flera lokala förmågor att bjuda på ett program. Under årens lopp har föreningen arrangerat författarkvällar, föredrag, musikkonserter och även en modevisning, en blandad kompott med andra ord.

LÄS MER KULTUR