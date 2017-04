Många saknas i Hall of Fame

Swedish Music Hall of Fame (SMHoF) är ett slags museum för svensk populärmusik. Det öppnades i maj 2013 och förebilden är amerikanska Rock and Roll Hall of Fame. 2014 valdes de första artisterna in och sedan har det fyllts på varje år. Dock kan man fundera lite över hur urvalet skett. Det finns flera stora namn som ännu inte är med och mindre namn som fått plats och som man nästan kan undra varför de valts in.

Varför är Povel Ramel, en av tidernas allra största ännu inte invald? Han borde ha varit självklar redan vid starten. Var är Gösta ”Snoddas” Nordgren, en man som väl fortfarande håller ett antal publikrekord. Var är Sven-Olof Sandberg även kallad SOS? Och varför inte Ulla Billquist.

Hoola Bandoola Band, som var proggmusikens kanske främsta band, finns heller inte med på listan. Dock har Nationalteatern kommit med och inget fel i detta. Freddie Wadling saknas också ännu på listan.

På jazzsidan är det också tunt. Jan Johansson är med, men det finns många populära musiker från den tid då jazzen var populärmusik som inte är med.

Det är namn som Sven-Olof Walldoff, Carl-Henrik Norin, Charlie Norman, Arne Domnérus och många fler. Sonya Hedenbratt har ännu heller inte fått plats.

Hon brukar räknas som Sveriges första jazzsångerska. De tidiga svenska rockkungarna saknas också.

Ja, den jury som väljer in nya namn har många att avverka innan man kommit igenom alla tänkbara namn, men kanske är man rädd för att namnen ska ta slut.

Det är möjligt att man sökt en blandning mellan gammalt och nytt och inget ont om de namn som presenterats, men när det gäller en del kan man faktiskt fundera om de inte kommit med av lite väl enkla skäl, vilka de skälen nu än kan vara.

