Maria Hamberg: Att bli sedd ger livet mening

Så här inför nyåret är vi många som går och grunnar på ifall det alls är lönt att avge några nyårslöften. Det där med att banta häromåret gick ju inget vidare, inte heller att bli mer nyttig och miljömedveten, bäst vad det var så hade man köpt en ny onödig pryl. Andra löften har varit att varit av typen: ”bli snällare”, ”komma i tid på morgnarna”, ”städa bättre”. Inte vet jag om det har hjälpt livet framåt precis, snarare har det skapat ytterligare press att leva enligt den härskande lycklighetsnormen.

Men vad är lycka?

Att ha flest prylar när man dör är det inte. Inte heller att tjäna bäst eller att vara världsberömd. Det visste jag i min intellektuella del av hjärnan medan jag åkte ambulans kors och tvärs mellan olika sjukhus med en tumör i skallen för några år sedan. Men det var som om närheten till döden gav bättre livsinsikt. Inte bara jag har berättat om sådant. Omvändelse inför döden är snarast klassiskt. Inte för inte säger ordstävet att ”när fan blir gammal blir han religiös”. Detta har nog människorna vetat länge, mycket länge. Ändå fortsätter samhället att jaga på oss, hetsa oss att jobba mera, köpa mera, stressa mera. Vårt jagande gör oss varken lyckligare eller rikare, andra däremot profiterar på vad vi åstadkommer. Även den mest inbitne moderat medger att det är ett fåtal som lever gott på flertalets slit, så det tänker jag inte diskutera. Men hur vi ska få en rättvisare värld, med bättre fördelning av lycka och välstånd, det är väl själva knäckfrågan för mänskligheten.

Jag inbillar mig inte att ha lösningen mot ökande klassklyftor men det var som om någon slags livskunskap förunnades mig medan ambulansen ilade fram mellan snödrivorna och väjde för älgarna i mörkret. Det viktigaste var människorna. Relationerna. Människor jag älskade. Andra människor. Det var det som gav livet mening. Detta att se och bli sedd, det är det viktigaste. Äkta mänsklighet är oersättligt.

Mitt nyårslöfte handlar därför om närvaro.

Ett års facebookande har fått mig att läsa slarvigare, scrolla oftare, skumma mera. Jag har blivit otåligare och mindre koncentrerad. Jag tittar inte på bilderna. Utom de foton som scannats in från fotografens glasplåtar här i byn. Brudpar, femtioårs-jubilarer, glada studenter, konfirmander. Alla ser de rättframt rakt in i kameran. Fyllda av stundens allvar förmedlar de en närvaro som sällan syns på bilder tagna idag. Jag fångas in av deras blickar, tiden stannar och jag tycker mig känna det lugn som omgav dem.

Även vissa grupper på facebook fungerar, människor med liknande problem kan hjälpa och stötta varandra, komma med goda råd och utveckla ett slags vänskap. Därför tänker jag inte avstå från sociala medier nästa år. (Jag tänker inte heller sluta se på teve.) Men jag hoppas kunna öka min närvaro i den verkliga verkligheten. Prata med människor, läsa bokstäver på papper, lyssna på om inte levande musik så åtminstone sådant som jag själv väljer att lyssna till. Och kanske kan ett ökat eget inre lugn skapa förutsättningar att förstå mer av det kaosartade som råder utanför.

