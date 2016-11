Bluesgrabbar som det svänger om

Den äkta och traditionella bluesen överlever trots allt. Dagens utövare är lika energiska och passionerade som tidigare generationer. Det var Totta Näslund och Rolf Wikström som fick mig att börja lyssna på den här treackordsmusiken en gång i tiden. Hur många gitarrister som låter sig omslutas av den här formen av djävulsmusik i dag vet ingen.

Under oktober har jag låtit ett nytt album stå på i bilen under resorna i tjänsten. Det handlar om Slidin´ Slim och Eric Hansson, båda har pågående solokarriärer. De uppträdde tillsammans på scen för åtta år sedan. Mötet dem emellan gav mersmak men det är först nu som de båda lyckats jobba ihop i en studio. Resultatet blev cd:n "Better late than never". Det är en mycket välproducerad skiva av Surjo Benigh som även står för det trygga och säkra basspelet. Han brukar svara för baskompet i Eric Hanssons eget bluesband. Benigh har annars under senare år varit medmusikant till artister som Ulf Lundell, Ringo Franco och The Boppers.

Skivan innehåller tio låtar. Slidin´ Slim står ansvarig för merparten av dessa bluesdängor. Det gungar på i god stil. Duellerna avlöper varandra i öppningsspåret. Det är ett mycket välbekant sound som har sina rötter i både den amerikanska södern men även från Chicagobluesens mer nerviga elektriferade gitarrer. Eric Hansson släpper loss i några riktiga häftiga solon och gör en del riffartade utsmyckningar som kryddar anrättningen rejält. Slidin´Slim har å sin sida en säker och robust bluesstämma som gör att helheten känns både genuin, äkta och levande. Bakom trummorna hittar vi den välbekante Kjell Gustavsson som bland annat brukar nöta trumskinnet åt Peter Carlsson & Blå grodorna. Janne Pettersson broderar snyggt på keyboards. I två låtar gästar munspelaren Micke Fall.

