Borlänge Kammarmusikförening återuppstår

Vikande publikunderlag, kraftigt ökande kostnader och under de senaste tjugo åren oförändrade eller till och med krympta bidrag hade gjort den ekonomiska situationen ohållbar. Under våren 2016 fick föreningen dock glädjande besked att såväl Borlänge kommun som Kulturrådet beviljat fortsatta bidrag, som skulle räcka till att arrangera två konserter under hösten.

Den första ges nu på fredag, den 30 september kl 19.00 i Missionskyrkan. Då kommer en grupp blåsare ur Dalasinfoniettan under ledning av trumpetaren Mats Heinemann. Det blir musik av bland andra Paul Hindemith och den schweiziske kompositören Heinrich Suthermeister. En udda fågel har man kallat programmet, och syftar då på att trumpeten sällan förekommer i kammarmusiksammanhang.

Lite längre fram i höst, närmare bestämt den 13 november, kommer den tyska violinisten Anja Röhn. Hennes bror Daniel har vid ett flertal tillfällen framträtt i Dalarna, liksom föräldrarna Andreas Röhn och Kerstin Hindart, den sistnämnda bördig från Mora.