En julkonsert som hyllar swingens stora sångerskor

Det gamla godsmagasinet i Falun har verkligen fått ett helt annat användningsområde de senaste tio åren. Förutom utställningar, rockkonserter, evenemangsscen av många olika slag, så fungerar lokalen ypperligt som danspalats. Måhända var det en och annan klack som halkade snett i de gamla järnvägsspåren, men det fanns ganska gott om ytor där man kunde ta sig en svängom och atmosfären kändes lyxig men ändå avspänt hemtrevlig.

Dalasinfoniettan tillsammans med dirigenten Jonas Nydesjö från Malmö hade i år toppat förra årets Ballroom Dance med att bjuda in sångerskan Margareta Bengtsson. Det är nog många som minns henne från den första upplagan av sånggruppen The Real Group, där hennes mjuka, elastiska sopran svingade sig lätt upp i de högre registren, lik en ung Alice Babs.

Kvällens program delades in i tre set, bland annat för att passa in i den tre-rättersmeny som serverades de allra flesta av konsertbesökarna. Det gick bra att hänga i baren också vilket det var ett tiotal personer som valde att göra. Första set inleddes med en virvlande kavalkad av alla julens hits i ett underhållande arrangemang av kvällens dirigent.

Jonas Nydesjö är inte enbart en engagerad orkesterledare utan också en fin arrangör och hade bidragit med några av sina alster denna kväll. Dalasinfoniettan är förstärkt och det är alltid lite problematiskt att få de höga stråkstämmorna att inte slå över i de mer kraftfulla partierna.

Edward Elgars ”Salut d'amour” förde verkligen tankarna in på salongsmusik från förra sekelskiftet med smäktande stråkstämmor och välklingande solon i oboe och horn. Den korta avdelningen avslutade med ”Christmas Rush” – musiken var som hämtad ur en Hollywoodfilm från förr, där människor springer runt bland varuhusvåningar, skrockande jultomtar delar ut julklappar till barn som redan har allt de kan önska sig och trafiken skapar kaos på stadens gator. Dalasinfoniettans musiker hade fullt upp med snabba löpningar i stråkstämmor och träblås och dynamiska effekter från horn och trumpeter.

Ett utdrag från Mendelsohns symfoni nr 4 sats startade upp avdelningen mellan förrätt och huvudrätt. Det är musik full av fart och fläkt och euforisk glädje. Jonas Nydesjö menade att alla de kända julmelodierna får ett lyft om en skicklig arrangör får skapa något nytt och den välkända ”Let it Snow” hade arrangerats på ett mycket underfundigt sätt av Daniel Fjellström.

Så kom hon kvällens vokalist Margareta Bengtsson. ”The Christmas Song” som Mel Tormé fick en hit med 1945 är en av de mest omtyckta julsångerna än idag. Margaretas mjuka sopran klingar fantastiskt, det är endast i de starkare orkesterpartierna som hon har svårt att nu ut. Tillsammans med hennes känsla för tajming och rytm kan det inte bli annat än superbt!

Hon hade valt att hylla några av swingens stora sångerskor; Ella Fitzgerald, Doris Day och Sarah Vaughn. Ellas ”Honey Suckle Rose” innehåller så kallas ”scat-sång” där man improviserar både ton och ord. Margareta behärskar tekniken till fullo.

Konsertmästaren Anders Jakobsson drog igång dansen på allvar då han jammade loss med trion i tredje set. Även den svensk-danska sånggruppen Swe-Danes fick i samband med det en hyllning och vi blev påminda igen om likheten röstmässigt mellan Margareta och Alice.

Sedan följde ett helt pärlband med härliga melodier, en del jazz-standards som ”Love is here to stay”, ”My One and Only Love” och ”Tea for Two”, några med julanknytning ”Winter Wonderland” och ”Santa Claus is coming to Town”. Dansgolven fylldes och efterrätten skrapades av tallrikarna, stämningen blev uppsluppen och det var inte helt lätt att uppfatta alla detaljer i de smakfulla musikarrangemangen. Artisterna bjöd på två extra dansnummer där alla fick möjlighet att känna sig som Fred Astaire och Ginger Rodgers. Mat och musik, Ballroom Dance – en hit att spinna vidare på!