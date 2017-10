Högklassig jazz av Bernt Rosengren

Songs, är en konsert på CD. Allt är förstatagningar och låtarna spelades in i den ordning de ligger på skivan. Det är nog bara rutinerade jazzmusiker som kan släppa förstatagningar till publiken och här finns rutin så det räcker. Bernt Rosengren är en legendar still going strong. Han föddes 1937 och skivdebuterade i slutet av 1950-talet. Han räknas som ett av de största namnen inom svensk jazz. Saxofon är huvudinstrumentet, men han spelar också flöjt samt komponerar och arrangerar.

I kvartetten hörs också Stefan Gustafsson, piano, Hans Backenroth, bas och Bengt Stark, trummor.

Låtarna har hämtats från bland andra Miles Davis, Bud Powell, Horace Parlan och Freddie Hubbard. Det är klassisk jazz. Jazz från förr, men det är musik som håller. Det är musik som aldrig kan dö, men som kräver att den som spelar musiken har känsla för den.

Här finns känsla. I överflöd. Här finns kunskap. Här finns spelglädje och nyfikenhet. Det blir nära 70 minuter högklassig jazzmusik. Riktig jazz.

Inget tillkrånglat utan bara snyggt spelat.

Bas, piano och trummor är av högsta klass och skulle kunna vara en trio som bara den håller för hela skivan. Den trion gör inga misstag och bör lyssnas lite extra på när saxofonen tystnat. Och så är det ju Bernt Rosengren. Hans saxofon blir grädden på tårtan. Det som lyfter allt ytterligare en nivå.

Songs är en CD för den som var med förr, men också för den som vill höra lite good old jazz.

Fotnot: Bernt Rosengren spelar på jazzklubben i Ludvika i kväll. (se notis härintill).

