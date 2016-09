Ladies Got the Blues öppnade med en låt där Elin Öberg presenterade sig med sitt munspel och satte ribban för kvällen. Ida Bang och Lovisa Birgersson alternerade vid sångmikrofonen eller sjöng tillsammans. Ja, där var det inga fel på rösterna vilket Lovisa Birgersson definitivt bevisade genom att sjunga en låt som Janis Joplin hade på sin repertoar, Piece of My Heart. Det var inte lika hest som Janis Joplins version, men där var minst lika mycket känsla De är åtta på scenen när Ladies Got the Blues ger sina konserter och tar upp kvinnliga bluesartisters låtar. Och det finns många kvinnor som skrivit fina blueslåtar.

Åtta musiker och sångare på scenen ger tryck och Ladies Got the Blues har också känslan för blues. Utan känsla fungerar ingen musik och det gäller inte minst blues.

Några musiker började kvällen lite försiktigt, men kom sedan starkt. Ladies Got the Blues utmärker sig genom mycket bra arrangemang och sin förmåga att nyansera musik och sång. Här vräks det inte bara på utan man utnyttjar musikens fulla potential.

Det finns och har funnits många duktiga kvinnliga bluesartister som också skrivit låtar. Det är namn som Etta James, Bonnie Riatt och Big Mama Thornton. Vill ni ha fler namn så googla.

Big Mama Thornton hade en hit med Hound Dog några år innan en viss Elvis Presley spelade in låten. Den låten bjöd dock inte Ladies Got the Blues på utan publiken fick istället höra Ida Bang sjunga They Call me Big Mama.

Det är sällan tiden fram till paus har känts så kort som denna kväll, en kväll när publikens snittålder var ungefär dubbelt så hög som de uppträdandes. Den ganska stora skara som kommit till Liljan fick dock se och höra att det finns stort hopp att bluesen som genre ska leva kvar. Det kommer inte minst Ladies Got the Blues se till.

Efter paus började det lite annorlunda, men också starkt och känsligt. Två på scenen. Lovisa Birgersson och gitarristen Lovisa Sjöberg Nordahl framförde en låt som direkt fick paussorlet att tystna.

Ladies Got the Blues brukar ha gäster vid sina konserter och så även denna kväll. Thillini Gullbrand, uppväxt i Falun och numera boende i Göteborg, kom in och sjöng två låtar. Där har Falun förlorat en mycket duktig bluessångerska.

Det är alltså kvinnliga artister som lyfts fram av Ladies Got the Blues och det är inte bara amerikanska sådana. Vi har också svenska Louise Hoffsten.

Medlemmarna i kollektiver spelar också i andra band och skriver låtar och även därifrån plockar Ladies Got the Blues upp bra blues.

En Carolyn Wonderland-låt fick avsluta kvällen, men i Borlänge ska det vara extranummer också och det blev ett annorlunda och mycket starkt extranummer med nio tjejer som sjöng a capella.