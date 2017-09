Lennart Götesson: Jag har ingen rösträtt i kyrkovalet

Kyrkovalet närmar sig. Ett val som 2013 kostade 160 miljoner för att cirka 5,5 miljoner skulle kunna rösta och cirka 700 000 röstade. Där finns listor på vilka som kan väljas. Det är 30 000 namn totalt på dessa listor. 15 000 blir valda. En del församlingar har bara en lista.(!) Det räcker då med att en person röstar. I en demokrati måste det väl finnas alternativ, annars är det ingen demokrati utan något totalitärt.

En del listor har partibeteckning, andra listor har det inte och kan till exempel kallas Samlingslistan, den senare kunde oftast lika gärna kalla sig Borgarlistan. Man säger sig vara partipolitiskt obundna och är emot politiseringen av kyrkan.

Kyrkan fick sitt uppsving en gång genom att härskare i Europa såg det som en fördel för dem själva att kunna sitta på sin tron av guds nåde.

Kyrkan har alltid varit politiserad, men så länge det var politikens högersida som styrde så pratade ingen om politisering. Där står man ju över politiken, tycker man själva. Varje individ har inom sig gjort ett ideologiskt och politiskt val och det är naturligtvis det valet som sedan styr individens handlingar.

Det vore, tycker jag, bra om samlingslistefolket satte ut en partibeteckning vid varje namn, men istället vill man påstå att kandidaterna står ovanför och utanför politiken. En del säger sig dock politiskt vara till vänster, men inklämd i borgerligt samlingslistemajoritetsblått försvinner allt rött.

Nu behöver jag inte bry mig om vilka som väljs, jag har ingen rösträtt. Att inte ha någon rösträtt gör en del för skatten. Men ett problem är kvar. En del pengar ska kyrkan ändå ha, begravningsavgift. Det är en lagstadgad avgift. Den delen borde kommunerna ta över och kommunerna borde också ta över begravningsplatserna. Så är det i Stockholm och Tranås. I Stockholm är begravningsavgiften 7 öre per skattekrona, i Tranås är det 24 öre. I övriga kommuner är avgiften 0,246 procent av den beskattningsbara inkomsten. Vi får alltså betala lite olika för samma tjänst beroende på var vi bor och beroende på hur mycket vi tjänar.

Sedan vore det bra att gå vidare med skilsmässan mellan kyrka och stat.

Varför ska staten plocka in medlemsavgiften åt en förening, men inte åt andra. Då kunde ju Leksands kommun lika väl få plocka in medlemsavgiften till Leksands IF.

Det är förbjudet och straffbart att förfalska dokument. Men en del förfalskare klarar sig från straff. Historieförfalskare går fria. Det borde vara straffbart att förfalska historia, men naturligtvis är det också ibland svårt att veta om en viss bit historia är falsk eller sann. När det gäller krig så är det oftast segraren som skrivit historian, den historia som blivit sanning.

Ett exempel är de stackars vandalerna. Det var ett folk som en gång attackerade Rom och enligt romarnas historieskrivning så var de just vad vi idag kallar vandaler. Enligt en mer sann historieskrivning så förstörde de knappt någonting. Men Rom skrev historien. Och det blev länge sanningen.

