Minnesvärd jazzkväll i Borlänge

När ett storband ger konsert med en solist som inte tillhör bandet brukar det vara saxofon, trumpet, trombone eller sångsolist. Men det går bra med orgel också. Det visade Tuna Brass när det var måndagsjazz hos Borlänge Jazzklubb. Då var det Pierre Swärd som var solist och mer än så. Dessutom bjöds publiken på en överraskning då Elisabet Wikström kom och sjöng i tre nummer.

Orgel och storband går egentligen inte ihop. Det blir en kollision mellan storbandets disciplinerade ensemblespel och en orgel som vill föra sitt eget liv och ta över. Det krävs en organist som lite kan kväva orgeln och det är en konst som Pierre Swärd behärskar. Nu fick storband och orgel mötas på lika villkor och då uppstod ljuv musik.

Orgel och storband är ingen vanlig kombination. Pierre Swärd var en gång inbjuden till Göteborg och fick då några av ”sina” låtar arrangerade för storband. Det fick Tuna Brass ledare Per Haglind reda på och tyckte att man kunde göra något och så blev det.

Tuna Brass öppnade med Ellingtons Rockin` in Rythm och fortsatte med Moten Swing innan Elisabet Wikström kom in och sjöng Fly me to the moon och Ain´ t that a Kick in me. I andra set sjöng hon sedan My love is here to stay. Tre låtar är inte mycket att grunda något omdöme på, men det hon sjöng lät bra och man fick också en känsla av att här fanns mer att ge.

Pierre Swärd och hans orgel avslutade första set med tre nummer, Chicago Swing och Mr Cool, skriven av Borlängesonen Thomas Alm samt däremellan Ladys Blues, ett Roland Kirk-nummer, som Pierre Swärd länge haft med i låtlistan.

Andra set började på samma sätt som det första med Tuna Brass ensamma på scenen och nu var det Sweet Georgia Brown som hördes följt av When I fall in love, en skön ballad där pianisten Jens Larsson fick visa upp sig ordentligt, innan det var dags för Elisabet Wikström att sjunga My love is here to stay. Sedan blev det mer sång. Det var Åke Larsson som sjöng Walkin` my baby back home. Han briljerade annars som saxofonsolist. Tuna Brass har fler solister, ingen nämnd och ingen glömd, men mest framstår orkestern som just en orkester där alla gör sitt.

Pierre Swärd fick så avsluta med Night in Tunisia, Walk with me och South Street Roll och då stod det åter klart att orgel och storband kan samsas på samma scen.

Extranumret blev Don´t Panic, med fullt ös på orgeln och mycket fint solo av Per Haglind på trombon.

Nu återstår en jazzkväll på Liljan i Borlänge och det är den 24 april då Per Haglind kommer med sitt Lilla Stygga tillsammans med Musikskolans Jazzensemble. Där kan det finnas en och annan som kommer att låta tala om sig i framtiden.

