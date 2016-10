Musik för rymd- och fantasivärldar

Belysningen utanför konsertsalen är dämpad och har en annorlunda färgskiftning. Runt omkring i folkmassan rör sig figurer som verkar komma från en annan planet. De bär konstiga huvudbonader och en del är helt täckta och man se endast ett par gröngula ögon i det annars mörka beklädnaden.

Musik i Dalarna och Dalasinfoniettan har bjudit in till filmens värld, dock utan filmvisning. Med hjälp av musiken förflyttas vi mellan rymden och olika fantasivärldar. Vi får använda vår egen fantasi för en stund till att frambringa bilder och händelser som för de flesta i salongen är mer än välbekannta.

Frågan är om de som vanligtvis går på konsert med Dalasinfoniettan är bekannt med tonsättare som David Newman, Bear McCrearyoch Ramin Djawadi. Den vanliga biobesökaren kanske inte heller tänker på att det är James Horner, John Williams eller Howard Shore som har skrivit musiken, men för film- och spel-nördarna så är det här säkert mycket välkända namn.

Konserten innehöll musik mest från filmer med tema rymden eller från fantasygenren den här gången då teamet med ”regissör” Orvar Säfström i spetsen gästade Falun för tredje gången. Spelplatsen är utbytt till Kristinehallen där man efter bästa förmåga med en stor foto-vepa och ljussättning, har skapat en stämningsfull atmosfär. Publiken verkade vara i god stämning och applåder och glada tillrop fyllde den fullsatta salongen.

Dalasinfoniettan under ledning av den brittiska dirigenten Charles Hazelwood levererade utdrag från filmer och tv-produktioner såsom den kultförklade serien och filmen Star Trek med musik av James Horner och Jerry Goldsmith, de kanske mest kända rymdfilmerna Star Wars där John Williams har skrivit musiken. Även nyare produktioner framfördes som Avatar och Aliens där den nyligen bortgågne James Horner bidrar att skapa riktigt stämningsfull musik som får lyssnaren att gå ifrån stor dramatik och sorg till kall gastkramande skräck. David Newmans musik har ibland inslag av Westerninspirerad musik och Sereneti inleds med ett vackert cellosolo innan instrumentationen byggs på där även harpa på synth, marimba och spel på flygelns strängar ingår och allt stegras dynamiskt mot slutet. Dalasinfoniettan klingar välbalanserat och alla effekter kommer fram med önskvärd tydlighet. Bilderna från bioduken frammanas i vår fantasi vilket även Orvar Säfströms inlevelserika presentationer bidrar med att förstärka.

Sångsolist Sabina Zweiacker inledde hela konserten med ett mycket vacker parti från Battlestar Galactica som hette Gaeta's Lament. Hon har ett flöde och en lätthet i sitt sångsätt och lägger sällan till något vibrato vilket ger en känsla av just ”far and away”. Hon framträdde mer efter paus då fokus flyttades till fantasyfilmens värld. Musiken har anpassats till orkesterns storlek och för de fina arrangemangen står en grupp svenska arrangörer; Andreas Hedlund, Nils-Petter och Karl-Johan Ankarblom, Fredrik Gustavsson, Olov Helge och Ingvar Karkoff. John Williams är en mästare på instrumentering. Han använder mycket kontrafagott och basklarinett i musiken till Star Wars och kontrasterar med piccola-flöjt och klockspel. Hans musik är ofta skriven för stor symfoniorkester men arrangemangen har tagit fasta på vad som finns att tillgå i en liten orkester som Dalasinfoniettan och anpassat instrumenteringen efter det. Dock finns alla härliga solon med i horn, trumpet och alla träblåsinstrumenten. I musiken till Harry Potter är det ett lite annorlunda tonspråk som baseras en del på folkmusikaliska influenser och ljusare klangfärger. Celesta på synth inledde med temat i Hedwig's Theme mycket utsökt spelat av Henrik Alinder och cello, klockspel och träblås klingar som välljudande. Därpå följde Harry's Wonderous World där dirigenten gestaltade musiken med hela kroppen i svepande rörelser, orkestern hängde på och direkt infann sig en flygande känsla av hisnande karaktär som när man flyger på en kvast....!

Minst lika komplex är Howard Shores musik till filmerna om Härskarringen. Orkestern framförde två olika stycken ett instrumentalt från första filmen The Fellowship of the Ring och Gollum's song från den andra filmen The Two Towers där Sabinas nästan gråtmilda tolkning av sångstämman avslutades med en pampigare del där hornen bidrog med flera fina solon. Sabina har nått stor framgång med sin tolkning av Jeremy Soules musik till dataspelet Skyrim. I The Dragonborn Comes finns en mexikansk folkvisa i botten som utvecklas till en romantisk svävande sång som passar Sabinas röst ypperligt. I extra numret Final Fantasy visar hon mer av sin operaröst där hon sjunger på italienska i ett dynamiskt uppbyggt arrangemang.

Naturligtvis var även musiken från tv-succén Game of Thrones med folkmusikbaserad marschmusik blandat med snabb tre-takt där mycket slagverksinstrument förekommer liksom en mörk underliggande bordun-ton i kontrabasar och kontrafagott.

Det finns mycket mer musik som kan ge samma effekt som dessa ganska korta arrangemang. Jag hoppas att de som gillar sådan här musik även ska våga komma på konserter med musik av Sjostakovitj, Rachmaninov, Mahler, Stravinskij, Brahms, Debussy.....