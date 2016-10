Orgelkungen spelade på hemmaplan

Med sig hade han Jan Ottesen, gitarrist från Ludvika och Joakim Ekberg, trumslagare från Uppsala.

Det behövs en stöddig gitarr när det finns en orgel på scenen och en stöddig gitarr har Jan Ottesen. Det behövs också bastanta trummor och det har Joakim Ekberg. Det gör att det är tre instrument som hörs ordentligt. Orgeln dominerar naturligtvis men gitarr och trummor har också mycket utrymme vilket gör att en konsert med trion blir omväxlande och intressant.

Late night blues,signerad Jan Ottesen inledde kvällen följd av Mr Clean och Pierre Swärds egna Jazz´n blue.

Everything I am, är en poplåt från 1960-talet som amerikanska The Box Tops hade med på en skiva. Organisten Kjell Öhman plockade upp den och så fick Pierre Swärd tag på låten och gjorde ett eget arrangemang och det blev en vacker låt där orgeln fick sjunga så skönt den bara kan.

Det blev mycket från 60-talet och också låtar från första skivan som kom 1996. Därmed bevisades att det som är bra står sig även om åren går.

Andra set inleddes med sång av Pierre Swärd och ett snyggt trumsolo av Joakim Ekberg. Get on down to the B3 sound, får väl ses som en hyllningslåt till Hammondorgeln.

Paradnumret blev Georgia on my mind, en låt som skrevs av Hoagy Carmichael, musik och Stuart Gorell, text och som blev en stor hit för Ray Charles 1960.

I Pierre Swärds mäktiga version får orgeln ensam inleda och det dröjer innan gitarr och trummor kommer in. Här är orgeln intensiv och Pierre Swärd kramar ut allt som går ur instrumentet och den versionen skulle säkert gå hem i den amerikanska delstaten, vars delstatssång det är sedan 1979.

Det var organisten Jimmy Smith som en gång inspirerade Pierre Swärd att börja spela orgel och Jimmy Smith hade säkert varit nöjd om han suttit i publiken. Denne amerikanske orgelgigant avled dock 2005, men hans version av hur en orgel ska hanteras och spelas lever kvar. En annan orgelfantom var Billy Preston och det avslutande extranumret Can´t get satisfied, blev en hyllning till just Billy Preston.

Pierre Swärd är en världsartist på sitt instrument och Jan Ottesen och Joakim Ekberg stöttar på ett förtjänstfullt sätt. Det är en trio som vet hur orgeljazz ska låta.