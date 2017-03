Skön jazz med Wiborgh och Rambla

Dani Rambla är pianist från Barcelona. Caharina Wiborgh är född i Umeå och uppväxt i Sala. Hon såg en gång Sven Klangs kvintett på TV och började därför spela saxofon. Det var ett gott val. Uno Pettersson, tidigare jazzskribent i Dala-Demokraten skrev 1997: ”Catharina Wiborgh spelar altsax med stor personlighet där det melodiska, behagligt vackra har stort utrymme i musiken.” De orden kan upprepas i dag.

Det spanska och det norrländska har här förenats i skön harmoni. Det blev åtta spår varav två är signerade Catharina Wiborgh. Det är jazzstandards, men inte de allra vanligaste. Här finns ”Three coins in the fountain”, ”If you could see me now”, ”Everything happens to me” och några andra sköna spår, Catharinas egna inte att förglömma.

Jag gillar den ton duon har tillsammans. Det är piano och altsaxofon i symbios, som ett kärleksfullt par. Dani Rambla är en briljant pianist som också gärna broderar lite i musiken och Catharina Wiborgh har en väldigt skön och harmonisk ton i sin altsax när de båda improviserar över dessa klassiska jazzlåtar. Det blir musik att njuta av och att drömma till. Jag gillar saxofon och brukar kanske föredra tenor, men en alt i rätta händer och mun är minst lika bra och ofta nästan skönare i klangen. Catharina Wiborgh får fram allt man kan begära ur sin alt och Dani Rambla fyller ut rummet med fint pianospel. Jo, jag gillar den här skivan.

LÄS MER KULTUR