Stark country från Degerfors

1992 var Linda med i tjejgruppen Angel, som fick en hit med Sommaren i city och några år senare startade duon ett tributeband till ABBA, som turnerade i 16 år.

Duon har även skrivit låtar till flera dansband och de var även delaktiga i Roger Pontares Melodifestivalvinnande ”När vindarna viskar mitt namn”.

Fast parets kärlek till countrymusik är stark och Meadow Creeks debutalbum, producerat av Göran Eriksson, kapellmästare i Jill Johnsons band, kvalar nog in bland det bästa som gjorts i Sverige i genren.

Tio starka låtar, varav en cover, med texter inte enbart om kärlek och smärta utan även om vår miljö och som i fina ”Hey now” om en värld som gråter, ”How can we be heroes, when e can´t make peace …”.

Arrangemangen är inte direkt ”smöriga” och stämsången fin, inte minst i två låtar när Linda sjunger med Don Redmon (Andreas Johansson), och när de som i riviga ”Rescue me” sjunger om bluesmusikern Robert Johnson, förstår ni att Meadow Creek är värda respekt.