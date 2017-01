Stjärnstatus över Husáhr och Karlin

Inför 2017 behöver vi sjunga och spela för fred, tolerans och medmänsklighet. Vid första anblicken av Dalasinfoniettans repertoar på nyårsdagen är temat inte glasklart. Visst, poesin bearbetar i flera stycken det knepiga i konsten att kommunicera. Här finns också berättelser om den magi som uppstår när det fungerar.

Konserten är som sig bör eldig, elegant och vacker, inget att anmärka på där. Smaken på nyårsdrinken, apropå inramning och eskapism, är bekant. Den mest tongivande (förstås) kryddan är dirigenten Alice Farnham. Det är viktigt att hon står där och bestämmer, då kvinnliga dirigenter sedan tidigt nittiotal varit sällsynta i Dalasinfoniettas laguppställning.

Enligt den kinesiska astrologin tar vi nu steget in i Tuppens år. Det har med all säkerhet inte alls påverkat Musik i Dalarna och Dalasinfoniettans planer. Men Tuppens år symboliserar ett år av uppvaknande. Därför känns valet av Farnham på årets första dag som ett statement.

På temat fjäderfän slår Dalasinfoniettan an den sprudlande tonen direkt i ouvertyren till Den tjuvaktiga skatan. Rossinis färgglada underfundigheter är visserligen en förutsägbar inledning men icke desto mindre perfekt. Upptakten svämmar över av feststämning. Dalasinfoniettans musikanter är heta. Förutom känslan av stigande självförtroende i respektive sektion vilar också något utvilat över ensemblen. Förgäves letar jag efter någon som direkt gått till jobbet från nyårspartajet.

Efter orkesterns inledning är det dags för sopranen Hanna Husáhr att ta plats. Hon laddar med smärta och värme. Och det verkar så enkelt för henne. Omgående fyller hon Kristinehallen med Bellinis känslofyllda Eccomi in liete vesta ur operan I Capuleti ei Montecchi, tonsättarens version av Shakespeares Romeo och Julia.

Husáhr är uppvuxen i Borlänge och har bland annat studerat vid Guildhall School of Music and Drama i London. Förutom Eccomi in liete vesta är också andra avdelningens Meine Lippen sie küssen so heiss minnesvärd liksom en av kvällens höjdpunkter, Nieto och Gimenez eldiga Me llaman a Primorosa. I Sammanhanget är Lehars Meine Lippen lika gjuten som Ulvaeus/Anderssons Happy New Year. Tack för att vi slapp ABBA den här gången.

Husáhr behärskar alla fack. Nästa stora uppgift är Pamina i Trollflöjten. Jag vill leva, Je Veux vivre, sjunger Julia i första akten i operan Romeo och Julia av Gounod. Husáhr sjunger för alla som har den önskan. Den som tvivlar kan punktmarkera sopranen i Säters kyrka 4 januari eller dagen efter i Grängesberg på Cassels.

Det myllrar av färgstarka detaljer och utbrotten är vulkaniskt dramatiska när trombonisten Lars Karlin, också han från Borlänge, trycker Ferdinand Davids Concertino för trombon och orkester op. 4 mot publikens bröst. Stycket är från 1837, men vid det här laget har Alice Farnham fått oss att glömma trivialiteter som årtal. Musiken liksom viker upp sig till en början, öppnar sig blad för blad i stråkarna. När trombonen får sin melodik är den inte inställsam, utan undviker sentiment. Karlin behärskar alla möjliga tilltal, det kraftfulla såväl som det lilla och flåset i Pryors Blue Bells of Scotland imponerar, liksom hans humor.

Efter pausen är trivseln fortsatt stor. Farnhams läckra detaljarbete återkommer i Jacobs stökiga The Barber of Seville goes to the devil. I Elgars Elegi är hon och stråksektion i perfekt balans. I musikstyckena med folkton, vilka ger dynamik åt repertoaren, visar Dalasinfoniettan och Husáhr på ett lika säkert handlag för sammansatta kombinationer av klangbildningar och rytmer. Allt under himmelens fäste är ett ögonblick att bejaka, om det så handlar om att meditera över ett nyårslöfte eller att sluta lova för mycket.

Under extranumret, Strauss Radetzky March, där publiken klappar rytmen, är det lätt att skriva; så länge det finns något heligt i världen, om det så bara är i ett litet musikstycke, så är inte världen tom.

