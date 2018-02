Underhållande musikblandning

Albumet innehåller också ett litet seriealbum. Det är serietecknaren Olivia Skjöld som ritat ihop en passande liten serie. Hon har också gjort omslaget. Tommy Galento Nilsson är den som satt ihop albumet och också producerat samt spelar själv i låten ”Slussen 09”, samt är medmusiker på andra. David Morgenstern inleder med låten ”Det flyter nu”, spelad på synt. Därefter blir det lite folkmusikaktigt ”7-miladansen”, med Frédérik Krewski, en musiker som bygger sina fioler själv. Övriga är Grönmark, det vill säga Mats Grönmark, som spelar ”Delta moped”.

The Mellowmen, som leddes av den nu bortgångne Tomas Johansson, ger oss ”Bjurholmsgatan”.

Malin Skjöld, är egentligen konstnär och arbetar med radio och dokumentärfilm, men en låt, ”Varje resa börjar med ett steg”, har det också blivit. Eve & The last waltz, ett band som gett ut fem album finns också representerade med”Change”. Henrik af Ugglas, som nu arbetar på sitt första album, kör sin ”I believe I go”.

Det är en minst sagt omväxlande skiva, lite som skivor borde vara. Här vet man inte vad som väntar runt hörnet och det är både underhållande och anspråkslöst.