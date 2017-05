West of Eden firar 20 år

Inte illa av ett band som året innan debutalbumet 1997 fick nobben av ett stort skivbolag med motiveringen att det inte såg poängen i ”ett svenskt band som gör så tydligt irlänsk musik”.

Sedan dess har bandet hyllats flitigt i Sverige och utomlands, inte minst i Irland.

Musiken har många bottnar, här finns både glada och sorgsna låtar och spännvidden i arrangemang och instrument är stor.

Medlemmar har kommit och gått under årens lopp vilket bland annat medfört sju basistbyten. Kvar från start är grundarna och låtmakarna, paret Jenny och Martin Schaub, sång och dragspel respektive sång, gitarr och piano. De övriga i dagens sextett är Lars Broman fiol, Martin Holmlund bas, Ola Karleva trummor och Henning Sernhede gitarr och mandolin.

Kollektionen i bokform med två cd innehåller berättelser och några av guldkornen från åtta av gruppens tio album, som exempelvis vackra balladen (I Still Remember) How To Forget, en ny version av gruppens första sång Where the Ivy is Growing, två tidigare outgivna låtar, singeln Glenntown, som är en fin hyllningslåt till hemstaden och fotbollslaget IFK Göteborg.

Och allt inleds med nya medryckande Twenty Years of Traveling då paret Schaub sjunger om att ingen vet vad som väntar - ”twenty more?”.

Men en sak vet vi, det finns en poäng i att West Of Eden spelar irländsk musik.