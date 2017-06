Porträtt av en hässja

Härliga hembygd

Högt vi dig älska

Vi som i Sverige bygga och bo.

(Korsstygnsbroderi från en kammare)

Det är inget av de mera framträdande verken i Sahlströmsgårdens fina konstsamling som blicken råkar fastna på, utan det är en tämligen oansenlig målning, en landskapsbild. Den föreställer helt enkelt en höhässja. Målningen är daterad till 1937.

En sommar – mellan Spanska inbördeskriget och Andra världskrigets utbrott stod Thor Fagerkvist någonstans ute på den svenska landsbygden med pensel och palett. Det han målar är frid, åkern är slagen, höet omhändertaget, nu är det hässjan som råder…

En enkel målning kan det tyckas, med släta ytor och måttlig dramatik i bildens färgsammansättning. Men hur vardagligt detta motiv än kan tyckas vara, rymmer det ändå en hel del symbolik. Och en hässja är i sig en både ”enkel” och mångtydig skapelse.

Jorden ger och tar, den som icke sår, han skall heller icke skörda. En stram moral som nog också var nödvändigt i det gamla Sverige. Att ta vara på, att veta vad som är nödvändigt för morgondagen. Utan arbete inget bröd på bordet, så enkelt kan det uttryckas.

Där står den, stadigt förankrad i jorden, höhässjan. Nu får vinden och solen göra sitt…

När man tittar lite noggrannare på Fagerkvists målning upptäcker man också en andra hässja snett bakom, men något slåtterfolk skymtar inte. Om man betraktar detta stycke svensk landsbygd i backspegeln, kan man se hässjorna som lätt vemodiga symboler för en då levande men med tiden allt glesare landsbygd, där den moderna tidens förplastning i form av ensilagebuntar skulle komma att ersätta hässjornas poesi.

Vi har i vår somriga sångtradition inte bara ”Idas sommarvisa” och ”Fjäriln vingad” utan också Psalm 408, i Carl David af Wirséns översättning från engelskan ”En vänlig grönskas rika dräkt”, vers 4:

Allt kött är hö, allt flyktar här

och snart förvissna gräsen.

Hos dig allena, Herre, är

ett oförgängligt väsen.

Min ande giv

det nya liv,

som aldrig skall förblomma,

fast äng och fält stå tomma

Hur många tolkningar och frågetecken har inte staplats runt sentensen ”allt kött är hö”?

Slåttern, eller ”slôttanna”, har givetvis Nordvärmlands folkkäre diktare och jordbrukare Gunnar Ehne avhandlat i flera dikter. I ”Det var – ” har han för ovanlighetens skull använt sig av den rikssvenska språkdräkten när han katalogiserar självhushållningens villkor och mångfald så som han minns dem från sin egen uppväxt på 1920- och 30-talen:

Det var psalmverser, Sörgården, Sveriges kungar

det var marknad nån gång ibland

det var tömmar i näven – och hölassen gungar

det var havre och råg och potatisland

Det var hemgjord harv och hemgjord plog

det var hemgjorda stolar och bord

det var hemgjorda kälkar och timmerskog

det var hemgjorda tankar och ord

/---/

Min morbror Axel i Bergeby drev ett ”självhushållningsjordbruk”. Egen smedja, fem-sex kor, gris, häst, höns … Och jag minns hur jag som barn fick åka med på lämmen när vi med häst och vagn åkte till David i Kvarna för att mala mjöl.

Från den tiden, 1950-talets mitt, har jag också mina egna högst levande slåtterminnen, då det plötsligt var mycket folk på gården, det var liv och rusch och jag lärde mig ett och annat om det jordiska: När klöverstjälken brister är hässjan torr nog att köras in. Att lägga tak på en hässja, att lasta en höskrinda och packa höet i ladans hörn utan att slå hjässan blodig mot takspiken – det är en nedärvd konst. För att inte tala om hackslåttern med nyslipad lie mellan stenar och rönnrötter.

Gunnar Ehne, igen, som med humorns försonande skimmer, ger den jordnära strävsamheten sin skildring. Att väderleksrapporten förr spelade en mycket viktig roll är självklart, men också att det fanns nedärvd kunskap hos jordbrukande människor, som till exempel innebar att man kunde ”läsa” molnen, beräkna vinden och genom dessa iakttagelser avgöra om hässjan måste tömmas och köras in under tak ”i kväll” eller om det kunde vänta till nästa dag.

Vi körd hö om natta

för dä skull bli regn

i Nordvästra Svealand

Å svett va vi

Å dyngi va vi

Å sleten va vi

Å gôbben va sinni

å slog ätter käringa

Å käringa va sinni

å slog ätter mej

Å jä va sinni

å slog ätter hästen

Å hästen va sinni

å slog ätter flôgan

Men hö kom in

Å sen ble dä

ôpphôllsvär

i fjortan dagar

(”Frå drängtia II”)

För ett par år sedan hade jag själv i aftonsol avporträtterat en höhässja med min iPhone. Den hade plötsligt uppenbarat sig vid vägkanten, som en älgtjur eller något annat storartat som pockade på uppmärksamhet:

Äntligen, en livs levande, en hö-doftande hässja! Minnet av knirkande höskrindor, en högaffel att klamra sig fast runt när lasset gungar, det susande sugslurpet i fläkten och den kvällsvarma luften på rännet med miljarder organiska partiklar där inne där ljuset strimlas tunt och diagonalt och efteråt – ljuvlighetens ljuvlighet: doften av insjövatten och rysande svalka med ännu dröjande sol, i Vassjön.

När jag sedan delade bilden på FaceBook fick jag hur många like-tummar som helst och delningar kors och tvärs. Det är uppenbarligen så att hässjan äger en nästan magisk dragningskraft för oss som fanns på landsbygden före den stora avhästningen i mitten av 1900-talet. Så många som minns barndomens slåtter, gungande hölass, saft i syrenbersån och inte minst doften av nyslaget hö – en sinnebild för den svenska sommaren.

Hässjan som en nostalgins minsta gemensamma nämnare, en känslomässig identifikation, ett enda stort gemensamt sommarminne från tiden före TV. Livet pågick i direktsändning … landsbygden var LIVE!

Konstnären Thor Fagerkvists (1884–1960) huvudsakliga livsverk kretsar kring bibliska motiv och religiösa frågor. Han har kallats allt från inåtvänd grubblare och idealistisk drömmare till pacifistisk humanist. Dessutom var han en vegetarian och en person som i mångt och mycket ifrågasatte människans självpåtagna överhöghet.

I den lilla, nästan oansenliga, målning som jag här valt att skriva en bildtext till, behöver man inte nödvändigtvis läsa in alltför mycket av konstnärens filosofiska och religiösa tankestoff. Det räcker med att betrakta ett välbekant och i alla fall för mig mycket kärt motiv: hässjan. Denna praktiska skapelse, en nyttans installation i det kultiverade landskapet, äger just genom sin vardagliga enkelhet ett stort värde: den behövdes, den gjorde nytta, den bidrog till överlevanden. Men när nu hässjan också blivit konstnärligt avbildad, låt den vara sig själv nog, fylld av alla somrars dofter och minnen.

Eller för att apostrofera den egensinniga konstnären Gertrude Stein och hennes ”Rose is a rose is a rose is a rose”, från 1913 och säga: Hässja är en hässja är en hässja är en hässja.

LÄS MER KULTUR