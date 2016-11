– Soldaten siktar rakt på mig!

Om Ebba Tellander

Ebba Tellander har växt upp i Falun. Hon har en mastergrad i fred och konfliktstudier från Universitetet i Oslo. Under perioden april-juli 2016 så var hon deltagare i Kyrkornas Världsråds följeslagarprogram i Palestina och Israel (Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel) genom Kirkens Nødhjelp i Norge. Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, Norges Kristne Råd och KFUK-KFUM Global står också bakom programmet. I dag jobbar Ebba som forskningsassistent på Oslos Fredsforskningsinstitutt (PRIO).