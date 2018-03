Starka kvinnliga countryartister med nya album

”En ny stjärna på gång” skrev jag om countryartisten Emily Herring och hennes förra album Your mistake (2013).

Uppföljaren Gliding, där hon backas upp av bland andra Austinlegendarerna Redd Volkaert, gitarr och producenten Steve Fishell, pedal steel, är ännu bättre.

Emily Herring äger en stark säregen röst loch hon påminner lite om, låt säga Rosie Flores. Och med sina egna låtar, bäst här är Right behind her, som hon skrev om sin mor ett år innan hon avled, nu värd sitt definitiva genombrott.

The Lynnes är kanadensiskorna Lynne Hanson och Lynn Miles. Båda har egna hyllade karriärer bakom sig och de har jobbat ihop tidigare, Lynn har bland annat producerat ett par av Lynnes album.

När de för första gången förenas i sång och musik i elva låtar de skrivit ihop blir resultatet lysande. De kopplar greppet direkt i Cold front och sen håller de dig garanterat fast resten av albumet.

I alla fall om du gillar värmande stämsång och melodier som ”sitter” direkt.

Ett varmt album har även amerikanskan Beth Wimmer, bosatt i Schweiz, åstadkommit med producenten och gitarristen Billy Watts och hans lika rutinerade medmusiker i Mojo Monkeys, David Raven, trummor och Taras Prodaniuk, bas.

Beth Wimmers sånger är historier om livet i stort. Det vilar ett drömlikt och sökande anslag över hennes sånger vilket gör att öven David Bowies hit Starman passar fint i sammanhanget.

Ett album som växer för varje lyssning.

Recensionsfakta:

Emily Herrring

Gliding (Eight 30 records)

The Lynnes

Heartbreak song for the radio

(The Lynnes)

Beth Wimmer

Bookmark

(Beth Wimmer)