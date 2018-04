Stefan Sundström får Joe Hill-pris

Han har med åren breddat sina uttryck från låtskrivare och sångare till krönikör, författare och samhällsdebattör. Stefan Sundström skriver som bekant krönikor regelbundet för DD Kultur sedan mer än fyra år tillbaka i tiden.

Jag når honom på telefon när han står ute i växthuset hemma på sin gård. Våren är kommen. Han har bland annat mer än 60 olika sorter av tomatfrön att sätta i jorden. Ett nytt tak med solcellsfönster är byggt. Här trivs han som bäst, med fingrarna i leran. Stefan Sundström gläds verkligen åt Joe Hill-priset. Han uttrycker sig genast lite lyriskt och med den ständigt avväpnande glimten i ögat.

– Jag är en späd liten kvist på samma radikala träd där Joe Hill är en av huvudstammarna och där en av de grövre grenarna utgörs av Joan Baez.

Stefan Sundström blev tidigt medveten om Joe Hills existens.

– Jag var väl bara i 11-12-årsåldern. Syrran hade en platta av Finn Zetterholm med sånger av arbetardiktaren Joe Hill. Jag gillade verkligen texterna.

Stefan Sundström deklamerar ur låten Luffaren. "Håll nu klaffen och hör på så ska ni en visa få. om en grabb som var förbannad och som svallt.Han var ingen luffarsnobb för han leta efter jobb."

– Joe Hill visade oss ett annat och mer radikalare USA. Det fanns en stor organiserad arbetarrörelse men den är tyvärr nästan utplånad i dag. Jag har ju läst om Swede Hollow, och om hur de flesta svenskar som emigrerade till staterna fick knega skiten ur sig och bo i trånga kaserner. USA är ett land som är byggt av folk som jobbat för andra, anser Stefan Sundström och fortsätter:

– Det är viktigt att den delen av den amerikanska historien blir mer känt hur kapitalet i USA lyckades krossa fackföreningar. De lyckades spela ut olika etniska grupper mot varann. Folk slutade se sig som en klass. Det är egentligen en blåkopia av hur det varit här i Europa sedan Margaret Thatcher och nyliberalerna tog makten på 80-talet. Högerregeringarnas huvudsakliga idé både här i Sverige och i andra länder har varit att krossa fackföreningarna.

Joe Hill använde sig av kända frälsarsånger och andra folkligt förankrade melodier. Vad tycker du om det?

– Det är en bra metod, en pragmatisk syn på musik, den finns redan i folks medvetande. Det har jag ägnat mig åt själv. Jag tycker det är väldigt viktigt vad man ska prata om. Det finns en feghet i att inte vara tydlig. När Rolling Stones fick frågan vad de ansåg om Donald Trumps valseger, var de väldigt försiktiga. Det störde mig, men de ville väl inte såra en del av sina fans. Här i Sverige finns det – tack och lov – många artister som fortfarande säger ärligt vad de står i samhällsdebatten.

Det har gått fyra år sedan som du kom med en platta. Hur går det med ditt eget låtskrivande?

– Jag skriver nästan ingenting, det har blivit lite texter till ett norskt band som jag samarbetar med. Det finns en massa låtsnuttar. Varför det har blivit så beror främst på avsaknad av lust. Jag klarar mig ekonomiskt ändå, slipper turnera för att tjäna pengar. Jag kan därför tacka ja till spelningar som jag verkligen vill göra.

– Jag försökte få fatt på en elmoppe men det gick inte. Nu kommer vi att gräva ned 800 kilo biokol i marken för att klimatkompensera turnén, berättar han.

I sommar kommer Stefan Sundström att turnera med Packmopedsturnén i Värmland. Det gör han tillsammans med Göran Samuelsson, Anna Stadling och bandet Tvåtakt och ton som består av några gamla ikoner i Nationalteaterns rockorkester. Bengan Blomgren (gitarr), Johan Håkansson (slagverk), Nikke Ström (elbas), Bengt Bygren (klaviatur).

Det här med att fara omkring i skogarna och sprida avgaser är förstås ett dilemma för Stefan Sundström med tanke hans mycket stora engagemang i miljö- och klimatdebatten.

– Jag försökte få fatt på en elmoppe men det gick inte. Nu kommer vi att gräva ned 800 kilo biokol i marken för att klimatkompensera turnén, berättar han.

Under konserterna kan publiken förvänta sig både klassiska Sundströmlåtar men även några nyskrivna sånger.

Prisgalan Joe Hill Memorial Music Awards inleds på fredag kväll 1 juni på Gasklockorna Gävle helgen 1-2 juni. Då delas priset ut.

Ur prismotiveringen :

... väl medveten om sin plats bland svenska visdiktare sticker han ut genom sin tydliga och jordnära samhällskritik, underifrån och från sidan, i samtal med Allan Edwall och andra som gått före. På ett egensinnigt sätt, med humor och allvar, skriver han såväl musik som böcker och krönikor. Vi läser Stefans lilla gröna, blå och feta stora röda trädgårdsböcker baserade på drömmen om en hållbar grön värld och följer hans uppriktiga engagemang i rättvise- miljö- och klimatfrågor. Konsekvent men inte förutsägbar, illusionslös men aldrig cynisk. En artist med en känsla för det vackra, och en övertygelse om människans värde, bortom det fula och förnedringen...

info@comedia.se

Want to change how you receive these emails? Please, note that COMEDIA / Claes Olson Media also publish the newsletters SIMBA Sweden and SIMBA International.

You can update your preferences or unsubscribe from this list