Tony Samuelsson: En avciviliserad mänsklighet – kan det rädda planeten?

Efter ett decennium av miljöaktivism blev den brittiske författaren Paul Kingsnorth (f. 1972) utsedd till en av Englands tio värsta ”bråkmakare”. Under 90-talet ägnade han mycket tid åt att rädda regnskog och försöka stoppa olika motorvägsbyggen genom engelska naturområden, samtidigt som han etablerade sig som uppkäftig skribent på antiglobaliserings- och miljöområdet. Idag är Kingsnorth en av Englands mest intressanta nya författare.Hans första bok, ”One No, Many Yeses: a journey to the heart of the global resistance movement” (2003) är ett undersökande reportage av revolten mot globaliseringen. Då satte han sitt hopp till miljöaktivister och tredje världen. Nu hävdar Kingsnorth att det (ny)liberala projektet med fri kapitalism håller på att vittra sönder, eftersom arbetarklassen och lägre medelklassen i väst revolterar mot globaliseringen och de styrande eliterna. Brexit och Trump är tecken på det. Dåliga tecken, men ändock tecken.

Hans andra bok, ”Real England: the battle against the bland” (2008), beskriver en personlig resa genom hemlandet. Det handlar om den globala kapitalismens förstörande effekter på engelsk kultur och identitet. Kingsnorth ser frihet, kunskap och sociala band försvinna. Men också hur folket slår tillbaka och gör motstånd.

Numera är Kingsnorths miljöengagemang av den mörka, pessimistiska sorten, han kallar den ”dark ecology”. Han har släppt aktivismen, tror varken att miljöförbättringar eller ny teknik kan rädda jorden. Det har gått för långt. För några år sedan startade han det så kallade ”Dark Mountain Projekt” – ett nätverk av författare, konstnärer och tänkare som efterlyser en ny sorts konst och litteratur som bättre svarar mot den ekologiska, ekonomiska och sociala kris som mänskligheten faktiskt befinner sig i, men vägrar ta in. Detta på grund av en nästan religiös tro på att ny och kraftfullare teknologi och evig tillväxt ska rädda planeten eller mänskligheten. Men det är en störningsfri framtidskalkyl som bygger på att det som varit bara fortsätter, fast större och effektivare. Business as usual.

Projektet födde också ett manifest: ”Uncivilisation: The Dark Mountain Manifesto” (2009). Samtidigt flyttade Kingsnorth med sin familj ut på landsbygden på västra Irland, där han förutom att skriva och lära sig odla mat, ger kurser i olika färdigheter som är bra att kunna i ett förteknologiskt samhälle.

Sedan dess har han debuterat skönlitterärt med romanerna ”The Wake” (2014) och uppföljaren ”Beast” (2016), båda exempel på vad författaren kallar ”ociviliserat skrivande”. Den förra blev nominerad till Bookerpriset och handlar om civilisationens undergång och kollapsen av en urgammal visshet om vad det betyder att vara civiliserad. Vi måste ”avcivilisera” oss, är Kingsnorths tanke, om mänskligheten och naturen ska kunna överleva. Och det kanske inte räcker.

Det är vad ”The Dark Mountain Manifesto” försöker förklara och uttrycka. Idén om att vi människor är separerade från naturen och kan utnyttja den hur vi vill utan att något händer som stör vårt dagliga liv, är en mycket livskraftig myt. Den bygger på berättelser om människans utvaldhet, geni och oförstörbarhet. Men civilisation och framåtskridande går numera hand i hand med en brutal ödeläggelse av biosfären. Därför ligger mänsklighetens framtid och möjliga räddning således att ”avciviliseras” och sticka hål på dessa mäktiga myter.

Detta kommer bli smärtsamt och sorgligt, ett förlopp han kallar just ”dark ecology”: att skapa nya, mänskliga band till den natur som finns kvar. De moderna, urbaniserade samhällen vi nu lever i kommer att kollapsa och kräva att människor lever annorlunda och utvecklar en ny känslighet inför naturen.

”Det här är större än allt som hittills hänt i mänsklighetens historia, vi har orsakat det och nu måste vi leva igenom det, om vi kan”, säger Paul Kingsnorth.

Hur skulle en sådan efter-civilisation se ut? frågar man sig. Är svaret verkligen att invänta en social katastrof eller en dödlig men renande apokalyps som tvingar mänskligheten till förändring? Jag har mina tvivel på att det skulle frambringa en bättre värld och att människan plötsligt skulle sluta vara den hon alltid har varit. Men kanske blir det inte så dramatiskt, närmast en tvingande växling till en enklare livsstil och ett mindre komplext samhälle.

Trots Kingsnorths pessimism i teorin är hans praktik tilltalande. Vi borde alla ta ansvar för en liten bit mark, lära oss odla, viss självförsörjning, samarbeta, bevara naturresurser. På köpet berikar vi oss själva och jorden. ”I will deal with my own shit”, som Kingsnorth uttrycker det.

LÄS FLER KRÖNIKOR AV TONY SAMUELSSON:

Till minne av Jan Fogelbäck: "Hans bokhjältar körde lastbilar och buss"

Hästmannen trotsar den rådande ordningen

Namnbytet – ett inre drama för Stig Dagerman

LÄS MER KULTUR