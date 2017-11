Två ministrar och många författare till Röda Rummet de luxe – ”Allt som sker är ur ett vänsterperspektiv”

Ni som bekantat er med Röda rummet, ett koncept som tidningens kulturredaktör Ulf Lundén initierade år 2014 vet ungefär vad det handlar om.

– Från början var det en vårturné med Stefan Sundström och Jenny Wrangborg, säger han.

Tanken var att skapa en mötesplats med kultur- och vänsterhjärta inkluderat seriösa och roliga samtal.

Lokalerna har varit mindre och intima och arrangemanget inskränkt sig till ett par timmar eller så.

Sista torsdagen i november är det dags för nästa Röda rummet – men i betydligt större skala. Dessutom i en avsevärt större lokal: nattklubben Liljan i Borlänge.

– Ett Röda rummet på anabola, säger Dala-Demokratens redaktionschef Lisa Pehrsdotter lite skämtsamt.

Jämförelsen är inte helt tokig eftersom det blir ett kulturellt och medialt arrangemang som är något ut över det vanliga; panelsamtal, kulturella inslag med Dalateatern, minimässa i loungen och mycket mer. Under dagen varvas det mellan två scener och den som är pigg i benen hinner se och höra allt.

– Allt som sker under dagen är ur ett vänsterperspektiv.

Under dagen, som inleds redan vid 11-tiden på torsdagsförmiddagen den 30 november, kommer även mediepolitiken att diskuteras. Inte minst tidningarna på vänsterkanten; vad arbetarrörelsen vill med tidningar. Vad medieutredningens föreslagna stöd kan innebära för en idag, presstödsberättigad, tidning som Dala-Demokraten. Är det kanske rentav en dödskyss för andratidningarna, som denna tidnings ledarskribent Robert Sundberg undrat i en ledare.

Röda rummet de luxe genomförs för övrigt i samarbete med ABF Borlänge-Nedansiljan och kulturföreningen Skådebanan.

Planeringen har pågått under en stor del av året och har intensifierats den senaste tiden.

– Vi började lite försiktigt i våras.

Programmet lovar att bli brett och vänsterorienterat. Miljöpartistiske kultur- och medieministern Alice Bah Kunke lovade för flera månader sedan att boka in Dala-Demokratens publika hundraårsfest Röda rummet. Ministerkollegan Peter Hultqvist, Borlänge, tillika distriktsordförande för Socialdemokraterna i Dalarna men även en av de i styrelsen för ”gamla” Dala-Demokraten kommer att delta. Likaså flera författare, däribland Maria Hamberg, Anna Jörgensdotter, Jenny Wrangborg och Emil Boss.

– De företräder arbetarskrivarna, säger DD:s kulturredaktör Ulf Lundén.

Konstnären, kroppsaktivisten och radioprataren Stina Wollter medverkar också med ett eget programinslag.

Röda rummet de luxe pågår under sisådär tolv-tretton timmar. Under den tiden har besökarna som löser entré, via läsarshoppen eller entrén vid Liljan, möjlighet att mingla eller att delta i den allsång som kommer att ljuda vid på kvällskvisten.

– Allsångerna hämtar vi från den röda sångboken.

Slutligen, Lisa Pehrsdotter: En enda grej som man inte får missa under Röda rummet de luxe?

– Jag personlig är nyfiken av satirtecknaren Robert Nyberg som ska teckna live och professionellt av programpunkten ”En dödskyss för Dala-Demokraten?”

Sedan tipsar hon även om Alice Bah Kunke, Aftonbladets publisher – tidigare redaktionschef vid bland annat Dala-Demokraten – Sofia Olsson Olsén, Reportrar utan gränsers Jonathan Lundqvist. De kommer att samtal på temat ”Hat, hot och högerextremism”.

– Det kan bli jättespännande eftersom vi har mycket hot och hat i Dalarna med extremhöger och NMR.

Dagens andra programpunkt, sedan Dalateatern inlett, kan också intressera en del: ”Allt är pk-mediernas fel, eller? Om invandringen i media”.

Dagens sista, och längsta inslag, låter även det intressant, ett ”DJ-race” med bland andra Göran Greider och Sofia Olsson Olsén.

Blir det fler Röda rummet?

– Ja, jag planerar för fler Röda rummet men då återgår de till det mindre formatet, säger Ulf Lundén.

Fakta: Röda Rummet De luxe –Dala-Demokratens 100 årsjubileum

De här kommer till Röda Rummet de luxe, torsdag 30 november, Restaurang Liljan, Borlänge, klockan 11-24.00: Alice Bah Kuhnke, Peter Hultqvist, Göran Greider, Stina Wollter, Sofia Olsson Olsén, Stina Oscarson, Berit Högman, Anna Jörgensdotter, Maria Hamberg, Robert Nyberg, Jenny Wrangborg, Ohfon Sheikh Ali, Emil Boss, Dalateatern, Henrik Johansson, Lars Nord, Ulf Lundén, Jonathan Lundqvist, Filmpedagogerna, Rikard Rudolfsson, Calle Nathanson, Anna Norling, Jonas Hasselqvist, Cilla Rohdin, Suzanne Lazar, Gunilla Gartzy.

Program: Panelsamtal, kulturinslag, författarintervjuer, uppläsningar, musik, bokbord/ mässa, allsång, gäst-dj:s.